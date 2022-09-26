Лукашенко прилетел к Путину в Сочи26.09.2022 17:00
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел к лидеру страны-агрессора Владимиру Путину в Сочи. Об этом сообщает белорусское провластное информагентство "Белта". С начала года ... подробнее →
Казахстан отказался признавать результаты псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины26.09.2022 15:00
Казахстан не признает "референдумы" о присоединении четырех областей Украины к России, заявили в министерстве иностранных дел Республики Казахстан. Об этом сообщает Казахское телеграфное агентство. ... подробнее →
ГПУ сообщила о подозрении организаторам "референдумов" на Донбассе26.09.2022 13:00
Псевдоглавам "центральных избирательных комиссий" "ДНР" и "ЛНР", председателю "общественной палаты ДНР" и одной из организаторов "общественного штаба референдума ЛНР" сообщено о подозрении в ... подробнее →
В Константиновке готовят пункты обогрева и приготовления пищи26.09.2022 12:00
В Константиновке будут подготовлены пять мест для обогрева и приготовления пищи, сообщил глава городской военной администрации Алексей Рослов в интервью "Суспильному". "Мы занимаемся подготовкой к ... подробнее →
США передали Украине комплексы ПВО NASAMS26.09.2022 11:00
Украина получила от США зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, сообщает CBS . Президент поблагодарил американского лидера Джозефа Байдена и Конгресс ... подробнее →
В Славянске продали демонтированный памятник Ленину26.09.2022 10:00
В Славянске Донецкой области продали памятник Ленину, стоявший на центральной площади города с 1976 по 2015 год. Об этом сообщил глава городской военно-гражданской администрации Вадим Лях на своей ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе26.09.2022 09:00
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Майорск, Бахмут, Подгородное, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, ... подробнее →
Верещук назвала количество украинцев, находящихся в плену РФ26.09.2022 08:00
В российском плену находятся около 2,5 тысячи украинцев. Такие данные озвучила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в интервью ВВС, ... подробнее →
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