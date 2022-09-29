Оккупанты в Мариуполе обязали всех работников бюджетных учреждений до 1 января получить российские паспорта и сдать паспорта Украины. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр ... подробнее →

В Запорожье разоблачены четыре участника коррупционной схемы пересечения линии столкновения. Среди них руководитель структурного подразделения территориального отдела полиции. Об этом сообщает Офис ... подробнее →

Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Удалось вернуть домой четырех морских пехотинцев и двух гражданских. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram в четверг, 29 ... подробнее →

Шмыгаль оценил готовность Украины к отопительному сезону 29.09.2022 11:00 В среднем по всем областям Украина готова к началу отопительного сезона на 88%, в ближайшие недели планируется выйти на полную готовность. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров по итогам ... подробнее →

Рашисты нанесли ракетный удар по жилым кварталам Днепра 29.09.2022 10:00 Ночью 29 сентября войска РФ ударили ракетами по жилым кварталам Днепра, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. "Сейчас ... подробнее →