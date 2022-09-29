Украина вернула из плена четырех защитников Мариуполя и двух гражданских

29.09.2022 17:00

Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Удалось вернуть домой четырех морских пехотинцев и двух гражданских. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram в четверг, 29 ... подробнее →

В Запорожье разоблачили схему незаконного пересечения линии столкновения

29.09.2022 15:00

В Запорожье разоблачены четыре участника коррупционной схемы пересечения линии столкновения. Среди них руководитель структурного подразделения территориального отдела полиции. Об этом сообщает Офис ... подробнее →

Оккупанты обязали всех бюджетников Мариуполя сдать украинские паспорта

29.09.2022 13:00

Оккупанты в Мариуполе обязали всех работников бюджетных учреждений до 1 января получить российские паспорта и сдать паспорта Украины. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр ... подробнее →

В Мелитополе взорвали авто "главы департамента образования"

29.09.2022 12:00

Во временно оккупированном российскими войсками городе Мелитополь раздался взрыв возле промышленно-экономического колледжа. По предварительной информации, взорвался автомобиль местной коллаборантки ... подробнее →

Шмыгаль оценил готовность Украины к отопительному сезону

29.09.2022 11:00

В среднем по всем областям Украина готова к началу отопительного сезона на 88%, в ближайшие недели планируется выйти на полную готовность. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров по итогам ... подробнее →

Рашисты нанесли ракетный удар по жилым кварталам Днепра

29.09.2022 10:00

Ночью 29 сентября войска РФ ударили ракетами по жилым кварталам Днепра, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. "Сейчас ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

29.09.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Бахмутское, Отрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, ... подробнее →

США объявили о новом пакете военной помощи Украине

29.09.2022 08:00

Министерство обороны США в среду объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов, в который в частности входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных ... подробнее →

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