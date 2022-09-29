Украина вернула из плена четырех защитников Мариуполя и двух гражданских29.09.2022 17:00
Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Удалось вернуть домой четырех морских пехотинцев и двух гражданских. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram в четверг, 29 ... подробнее →
В Запорожье разоблачили схему незаконного пересечения линии столкновения29.09.2022 15:00
В Запорожье разоблачены четыре участника коррупционной схемы пересечения линии столкновения. Среди них руководитель структурного подразделения территориального отдела полиции. Об этом сообщает Офис ... подробнее →
Оккупанты обязали всех бюджетников Мариуполя сдать украинские паспорта29.09.2022 13:00
Оккупанты в Мариуполе обязали всех работников бюджетных учреждений до 1 января получить российские паспорта и сдать паспорта Украины. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр ... подробнее →
В Мелитополе взорвали авто "главы департамента образования"29.09.2022 12:00
Во временно оккупированном российскими войсками городе Мелитополь раздался взрыв возле промышленно-экономического колледжа. По предварительной информации, взорвался автомобиль местной коллаборантки ... подробнее →
Шмыгаль оценил готовность Украины к отопительному сезону29.09.2022 11:00
В среднем по всем областям Украина готова к началу отопительного сезона на 88%, в ближайшие недели планируется выйти на полную готовность. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров по итогам ... подробнее →
Рашисты нанесли ракетный удар по жилым кварталам Днепра29.09.2022 10:00
Ночью 29 сентября войска РФ ударили ракетами по жилым кварталам Днепра, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. "Сейчас ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе29.09.2022 09:00
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Бахмутское, Отрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, ... подробнее →
США объявили о новом пакете военной помощи Украине29.09.2022 08:00
Министерство обороны США в среду объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов, в который в частности входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных ... подробнее →
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