Звезда "Звездных войн" стал амбассадором украинской Армии дронов

30.09.2022 17:00

Голливудский актер Марк Хэмилл, прославившийся ролью Люка Скайуокера в саге "Звездные войны", стал амбассадором франйдрейзинговой платформы UNITED24. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. ... подробнее →

Путин объявил об аннексии четырех областей Украины

30.09.2022 16:00

Президент России Владимир Путин во время выступления в Кремле в пятницу, 30 сентября, объявил об аннексии Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины. "Люди свой выбор сделали. ... подробнее →

Зеленский рассказал об итогах сегодняшнего заседания Ставки

30.09.2022 15:00

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram. "Во-первых, заслушали доклады командующих войск оперативных направлений. ... подробнее →

На Запорожье закрыли выезд на оккупированную территорию

30.09.2022 14:00

Выезд на временно оккупированную территорию через Запорожье приостановлен. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "Из-за ... подробнее →

В Херсоне ликвидирован "первый заместитель" предателя Сальдо

30.09.2022 13:00

В Херсоне ликвидировали замглавы оккупационной администрации Сальдо Алексея Катериничева. Об этом сообщают в российских СМИ. Утверждается, что он погиб в результате ракетного удара ВСУ. Катериничев ... подробнее →

Генсек ООН заявил о нелегитимности российских "референдумов" в Украине

30.09.2022 12:00

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что действия России по аннексии частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины после проведения там псевдореферендумов ... подробнее →

РФ ударила ракетами по гуманитарной колонне возле Запорожья

30.09.2022 11:00

Российские войска утром 30 сентября ударили ракетами по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья.  Об этом в Telegram сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух. "Люди ... подробнее →

Путин подписал указы о признании "независимости" Херсонской и Запорожской областей

30.09.2022 10:00

Российский президент Путин ночью 30 сентября подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Копии указов опубликовало издание РИА-Новости. В сообщении ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

30.09.2022 09:00

За сутки ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Отрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское и Безымянное. Об этом сообщает Генштаб ... подробнее →

Рашисты снова ударили ракетами по Днепру

30.09.2022 08:00

Жертвами ракетного удара российских войск по Днепру прошлой ночью стали четыре человека - двое взрослых и двое детей. Об этом рассказал мэр Борис Филатов. Под обстрел попали жилой квартал в центре ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив - все новости
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх