Звезда "Звездных войн" стал амбассадором украинской Армии дронов30.09.2022 17:00
Голливудский актер Марк Хэмилл, прославившийся ролью Люка Скайуокера в саге "Звездные войны", стал амбассадором франйдрейзинговой платформы UNITED24. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. ... подробнее →
Путин объявил об аннексии четырех областей Украины30.09.2022 16:00
Президент России Владимир Путин во время выступления в Кремле в пятницу, 30 сентября, объявил об аннексии Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины. "Люди свой выбор сделали. ... подробнее →
Зеленский рассказал об итогах сегодняшнего заседания Ставки30.09.2022 15:00
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram. "Во-первых, заслушали доклады командующих войск оперативных направлений. ... подробнее →
На Запорожье закрыли выезд на оккупированную территорию30.09.2022 14:00
Выезд на временно оккупированную территорию через Запорожье приостановлен. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "Из-за ... подробнее →
В Херсоне ликвидирован "первый заместитель" предателя Сальдо30.09.2022 13:00
В Херсоне ликвидировали замглавы оккупационной администрации Сальдо Алексея Катериничева. Об этом сообщают в российских СМИ. Утверждается, что он погиб в результате ракетного удара ВСУ. Катериничев ... подробнее →
Генсек ООН заявил о нелегитимности российских "референдумов" в Украине30.09.2022 12:00
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что действия России по аннексии частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины после проведения там псевдореферендумов ... подробнее →
РФ ударила ракетами по гуманитарной колонне возле Запорожья30.09.2022 11:00
Российские войска утром 30 сентября ударили ракетами по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Об этом в Telegram сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух. "Люди ... подробнее →
Путин подписал указы о признании "независимости" Херсонской и Запорожской областей30.09.2022 10:00
Российский президент Путин ночью 30 сентября подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Копии указов опубликовало издание РИА-Новости. В сообщении ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе30.09.2022 09:00
За сутки ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Отрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское и Безымянное. Об этом сообщает Генштаб ... подробнее →
Рашисты снова ударили ракетами по Днепру30.09.2022 08:00
Жертвами ракетного удара российских войск по Днепру прошлой ночью стали четыре человека - двое взрослых и двое детей. Об этом рассказал мэр Борис Филатов. Под обстрел попали жилой квартал в центре ... подробнее →
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