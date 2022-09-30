Выезд на временно оккупированную территорию через Запорожье приостановлен. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "Из-за ... подробнее →

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram. "Во-первых, заслушали доклады командующих войск оперативных направлений. ... подробнее →

Президент России Владимир Путин во время выступления в Кремле в пятницу, 30 сентября, объявил об аннексии Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины. "Люди свой выбор сделали. ... подробнее →

Голливудский актер Марк Хэмилл, прославившийся ролью Люка Скайуокера в саге "Звездные войны", стал амбассадором франйдрейзинговой платформы UNITED24. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. ... подробнее →

В Херсоне ликвидирован "первый заместитель" предателя Сальдо 30.09.2022 13:00 В Херсоне ликвидировали замглавы оккупационной администрации Сальдо Алексея Катериничева. Об этом сообщают в российских СМИ. Утверждается, что он погиб в результате ракетного удара ВСУ. Катериничев ... подробнее →