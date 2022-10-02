Конституционный суд РФ одобрил аннексию четырех областей Украины02.10.2022 17:00
Конституционный суд РФ одобрил пакет документов о "принятии" оккупированных "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России, даже назначили "выборы" в "парламенты" на 2023 год. Об этом ... подробнее →
В ООН назвали число украинских беженцев в Европе02.10.2022 15:00
Число беженцев из Украины, зарегистрированных для временной защиты в Европе, по данным на 30 сентября достигло 4 млн 183,84 тыс. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам ... подробнее →
Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью02.10.2022 13:00
Польша завершила строительство 187-километрового забора на границе с Беларусью. Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав ... подробнее →
Глава Минобороны Германии неожиданно посетила Одессу02.10.2022 11:00
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт прибыла в субботу с ранее не анонсированным визитом в Одессу. Об этом сообщил в своем Twitter министр обороны Украины Алексей Резников. "Принимал мою немецкую ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе02.10.2022 09:00
За сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Выимка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское. Об этом говорится в утренней ... подробнее →
В Генштабе ВСУ заявили об освобождении Лимана (ВИДЕО)02.10.2022 08:00
Украинские войска взяли под контроль город Лиман Донецкой области. Об этом заявили в Генштабе ВСУ в ночь на воскресенье, 2 октября. "Воины Десантно-штурмовых войск ВС Украины вместе с боевыми ... подробнее →
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