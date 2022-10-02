Конституционный суд РФ одобрил аннексию четырех областей Украины 02.10.2022 17:00 Конституционный суд РФ одобрил пакет документов о "принятии" оккупированных "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России, даже назначили "выборы" в "парламенты" на 2023 год. Об этом ... подробнее →

В ООН назвали число украинских беженцев в Европе 02.10.2022 15:00 Число беженцев из Украины, зарегистрированных для временной защиты в Европе, по данным на 30 сентября достигло 4 млн 183,84 тыс. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам ... подробнее →

Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью 02.10.2022 13:00 Польша завершила строительство 187-километрового забора на границе с Беларусью. Об этом сообщил уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав ... подробнее →