Саперы приступили к разминированию Лимана

03.10.2022 17:00

В Лимане Донецкой области саперы обезвреживают город от мин и растяжек, которые оставили при отступлении российские военные. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщил спикер Восточной группировки ВСУ ... подробнее →

Госдума РФ поддержала аннексию украинских территорий

03.10.2022 15:00

Государственная дума России единогласно проголосовала за "ратификацию" "договоров" об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Об этом сообщают РосСМИ. Соответствующие ... подробнее →

Святослав Вакарчук приехал с концертом в освобожденный Изюм (ВИДЕО)

03.10.2022 13:00

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук приехал с концертом в деоккупированный Изюм, Харьковской области. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook . "Истерзанный, суровый, но свободный ... подробнее →

В Кабмине анонсировали материальную помощь жителям освобожденных территорий

03.10.2022 12:00

Со следующего месяца жители только что освобожденных от оккупантов территорий будут получать дополнительную денежную помощь в размере 2 200 грн. Об этом в эфире национального марафона заявила ... подробнее →

Азовец Дмитрий Козацкий получил кинопремию за фильм "Последний день на Азовстали"

03.10.2022 11:00

Азовец Дмитрий Козацкий (Орест), освобожденный из российского плена, получил награду фестиваля Kharkiv MeetDocs за фильм "Последний день на Азовстали". Об этом сообщили в Фейсбуке кинофестиваля. ... подробнее →

ВСУ освободили Торское на Донетчине

03.10.2022 10:00

Официальные лица ВСУ подтвердили освобождение от российских оккупантов населенного пункта Торское на Донетчине. Об этом сообщает телеграм-канал Оперативний ЗСУ, цитируя спикера Восточной группировки ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

03.10.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Выемка, Спорное, Невельское и Первомайское. Об этом ... подробнее →

В Турции спустили на воду корвет "Иван Мазепа" для ВМСУ

03.10.2022 08:00

2 октября 2022 в Турции спустили на воду корвет "Иван Мазепа", который строится для ВМС Украины. Об этом в фейсбуке написала находящаяся в турции супруга украинского президента Елена Зеленская. Она ... подробнее →

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