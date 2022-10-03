Саперы приступили к разминированию Лимана 03.10.2022 17:00 В Лимане Донецкой области саперы обезвреживают город от мин и растяжек, которые оставили при отступлении российские военные. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщил спикер Восточной группировки ВСУ ... подробнее →

Госдума РФ поддержала аннексию украинских территорий 03.10.2022 15:00 Государственная дума России единогласно проголосовала за "ратификацию" "договоров" об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Об этом сообщают РосСМИ. Соответствующие ... подробнее →

Святослав Вакарчук приехал с концертом в освобожденный Изюм (ВИДЕО) 03.10.2022 13:00 Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук приехал с концертом в деоккупированный Изюм, Харьковской области. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook . "Истерзанный, суровый, но свободный ... подробнее →