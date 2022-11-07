Во временно оккупированном Донецке ночью 7 ноября прогремели взрывы и возник масштабный пожар в здании железнодорожного управления. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ со ... подробнее →

Для ударов по украинской гражданской инфраструктуре Россия использовала около 80 процентов своих современных ракет. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий. С начала ... подробнее →

В Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide. Об этом сообщил Министр обороны Алексей Резников в Twitter . "Смотрите, кто приехал! Зенитно-ракетные комплексы NASAMS и "Аспид" прибыли ... подробнее →

В понедельник, 7 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2022/23. Своего соперника узнал и единственный представитель Украины – донецкий "Шахтер", ... подробнее →

В Одессе СБУ задержала экс-боевика "ЛНР" 07.11.2022 11:00 В Одесской области контрразведка Службы безопасности разоблачила участника террористической организации "ЛНР". Он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего ... подробнее →

Плановые и аварийные отключения света сегодня будут в 7 областях 07.11.2022 10:00 НЭК "Укрэнерго" предупредила о плановых и аварийных отключениях 7 ноября с 6:00 до конца суток в 7 областях, а также Киеве, аварийные отключения возможны и в других регионах. Об этом сообщает ... подробнее →