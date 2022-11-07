"Шахтер" узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы

07.11.2022 17:00

В понедельник, 7 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2022/23. Своего соперника узнал и единственный представитель Украины – донецкий "Шахтер", ... подробнее →

В Украину прибыли первые ЗРК NASAMS и Aspide

07.11.2022 15:00

В Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide. Об этом сообщил Министр обороны Алексей Резников в Twitter . "Смотрите, кто приехал! Зенитно-ракетные комплексы NASAMS и "Аспид" прибыли ... подробнее →

В ГУР МО назвали количество оставшихся у РФ "Искандеров"

07.11.2022 13:00

Для ударов по украинской гражданской инфраструктуре Россия использовала около 80 процентов своих современных ракет. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий. С начала ... подробнее →

В оккупированном Донецке заявили об обстреле управления железной дороги

07.11.2022 12:00

Во временно оккупированном Донецке ночью 7 ноября прогремели взрывы и возник масштабный пожар в здании железнодорожного управления. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ со ... подробнее →

В Одессе СБУ задержала экс-боевика "ЛНР"

07.11.2022 11:00

В Одесской области контрразведка Службы безопасности разоблачила участника террористической организации "ЛНР". Он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего ... подробнее →

Плановые и аварийные отключения света сегодня будут в 7 областях

07.11.2022 10:00

НЭК "Укрэнерго" предупредила о плановых и аварийных отключениях 7 ноября с 6:00 до конца суток в 7 областях, а также Киеве, аварийные отключения возможны и в других регионах. Об этом сообщает ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

07.11.2022 09:00

За минувшие сутки атаки захватчиков были отражены в районах населенных пунктов Ямполь, Андреевка, Красногоровка, Марьинка, Павловка, Водяное, Новомихайловка Донецкой области и Белогоровка - в ... подробнее →

Зеленский назвал число потребителей без света

07.11.2022 08:00

В Украине в воскресенье вечером без света оказались 4,5 млн. потребителей. Об этом рассказал в видеообращении президент Владимир Зеленский. "На этот вечер в Киеве и шести областях продолжаются ... подробнее →

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