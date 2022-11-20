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- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Подана петиция о присвоении звания "Город-герой" Бахмуту, Авдеевке и Марьинке
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Глава ДонОВА рассказал о ситуации с отоплением в области
- Рашисты за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донбасса
- Переселенцы с Луганщины могут пройти бесплатный медосмотр в Киеве
- На Донетчине запустили автобусный рейс Краматорск - Славянск - Лиман
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