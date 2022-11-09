В "ДНР" заявили о гибели "депутата народного совета"

09.11.2022 17:00

Украинские военные ликвидировали в Донецкой области "депутата" так называемого "народного совета "ДНР"" Михаила Жукова. Об этом сообщила его коллега Елена Шишкина, передает ТАСС . По ее словам, Жуков ... подробнее →

Шон Пенн привез в Украину свой Оскар

09.11.2022 15:00

Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн уже третий раз с начала полномасштабной войны приехал в Украину и встретился с главой нашего государства Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ... подробнее →

В Нацполиции рассказали о последствиях авиаудара РФ по Краматорску

09.11.2022 13:00

По предварительным данным, россияне выпустили по городу ракету Р-77. В результате атаки ранен 8-летний мальчик, повреждены 24 гражданских объекта. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции. "Обстрел ... подробнее →

Песков посетил оккупированный Луганск - ТАСС

09.11.2022 12:00

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков посетил оккупированный Луганск. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, передает ТАСС . "Песков посетил ... подробнее →

На Донетчине более 60% жилищного фонда подключили к отоплению

09.11.2022 11:00

В Донецкой области 62% домов подключены к отоплению. Из 97 котельных запущены 89. Об этом глава ДонОГА Павел Кириленко рассказал в эфире телемарафона. "Сейчас газоснабжение подано в 15 территориальных ... подробнее →

Сегодня графики почасовых плановых отключений будут действовать по всей Украине

09.11.2022 10:00

9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго . Максимум стабилизационных ограничений Диспетчерский центр Укрэнерго ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

09.11.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселовское Луганской области и Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, ... подробнее →

Шойгу проинспектировал войска оккупантов в Украине

09.11.2022 08:00

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт войск РФ в Украине и заслушал доклад генерала Сергея Суровикина. Об этом сообщает пресслужба Минобороны РФ. В сообщении ... подробнее →

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