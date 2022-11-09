В "ДНР" заявили о гибели "депутата народного совета"09.11.2022 17:00
Украинские военные ликвидировали в Донецкой области "депутата" так называемого "народного совета "ДНР"" Михаила Жукова. Об этом сообщила его коллега Елена Шишкина, передает ТАСС . По ее словам, Жуков ... подробнее →
Шон Пенн привез в Украину свой Оскар09.11.2022 15:00
Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн уже третий раз с начала полномасштабной войны приехал в Украину и встретился с главой нашего государства Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ... подробнее →
В Нацполиции рассказали о последствиях авиаудара РФ по Краматорску09.11.2022 13:00
По предварительным данным, россияне выпустили по городу ракету Р-77. В результате атаки ранен 8-летний мальчик, повреждены 24 гражданских объекта. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции. "Обстрел ... подробнее →
Песков посетил оккупированный Луганск - ТАСС09.11.2022 12:00
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков посетил оккупированный Луганск. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, передает ТАСС . "Песков посетил ... подробнее →
На Донетчине более 60% жилищного фонда подключили к отоплению09.11.2022 11:00
В Донецкой области 62% домов подключены к отоплению. Из 97 котельных запущены 89. Об этом глава ДонОГА Павел Кириленко рассказал в эфире телемарафона. "Сейчас газоснабжение подано в 15 территориальных ... подробнее →
Сегодня графики почасовых плановых отключений будут действовать по всей Украине09.11.2022 10:00
9 ноября по всей Украине будут действовать графики почасовых плановых отключений электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго . Максимум стабилизационных ограничений Диспетчерский центр Укрэнерго ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09.11.2022 09:00
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселовское Луганской области и Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, ... подробнее →
Шойгу проинспектировал войска оккупантов в Украине09.11.2022 08:00
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт войск РФ в Украине и заслушал доклад генерала Сергея Суровикина. Об этом сообщает пресслужба Минобороны РФ. В сообщении ... подробнее →
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