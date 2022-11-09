Шон Пенн привез в Украину свой Оскар 09.11.2022 15:00 Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн уже третий раз с начала полномасштабной войны приехал в Украину и встретился с главой нашего государства Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ... подробнее →

Песков посетил оккупированный Луганск - ТАСС 09.11.2022 12:00 Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков посетил оккупированный Луганск. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, передает ТАСС . "Песков посетил ... подробнее →