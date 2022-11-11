Украинские ТГ-каналы сообщают , что на пьедестале памятника Героям Небесной Сотни на центральной площади города Херсона перед зданием ОГА партизаны под утро установили Государственный флаг Украины. ... подробнее →

Проект возрождения Мариуполя "Mariupol: Reborn" стартовал в четверг, 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний Метинвест. Цель проекта - создать план восстановления города. Ожидается, ... подробнее →

Армия РФ завершила "переброску" войск на Херсонском направлении на левый берег Днепра "без потерь". Об этом заявил на брифинге 11 ноября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. "На ... подробнее →

В оккупированном Мариуполе в тестовом режиме начал вещание телеканал «Мариуполь 24». Об этом сообщил «и. о. министра информации ДНР» Игорь Антипов, передают СМИ ОРДО. По его ... подробнее →

В Славянске изменился график движения троллейбусов 11.11.2022 11:00 С 11 ноября в Славянске городской электротранспорт будет курсировать по обновленным графикам. Об этом сообщили в городской военной администрации. Маршрут №5Б "Железнодорожный вокзал - мкр-н Химик" ... подробнее →