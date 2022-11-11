В Мариуполе заработал телеканал оккупантов11.11.2022 17:00
В оккупированном Мариуполе в тестовом режиме начал вещание телеканал «Мариуполь 24». Об этом сообщил «и. о. министра информации ДНР» Игорь Антипов, передают СМИ ОРДО. По его ... подробнее →
В РФ заявили об успешном завершении "перегруппировки" на Херсонщине11.11.2022 15:00
Армия РФ завершила "переброску" войск на Херсонском направлении на левый берег Днепра "без потерь". Об этом заявил на брифинге 11 ноября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. "На ... подробнее →
В Киеве презентовали проект возрождения Мариуполя "Mariupol: Reborn"11.11.2022 13:00
Проект возрождения Мариуполя "Mariupol: Reborn" стартовал в четверг, 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний Метинвест. Цель проекта - создать план восстановления города. Ожидается, ... подробнее →
В Херсоне партизаны установили флаг Украины перед зданием ОГА11.11.2022 12:00
Украинские ТГ-каналы сообщают , что на пьедестале памятника Героям Небесной Сотни на центральной площади города Херсона перед зданием ОГА партизаны под утро установили Государственный флаг Украины. ... подробнее →
В Славянске изменился график движения троллейбусов11.11.2022 11:00
С 11 ноября в Славянске городской электротранспорт будет курсировать по обновленным графикам. Об этом сообщили в городской военной администрации. Маршрут №5Б "Железнодорожный вокзал - мкр-н Химик" ... подробнее →
Сегодня режим плановых отключений электроэнергии будет действовать в 8 областях11.11.2022 10:00
В Украине 11 ноября аварийные отключения электроэнергии пока не предусмотрены. Больше всего плановых отключений света будет в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Об этом ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11.11.2022 09:00
За минувшие сутки Вооруженные силы отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Веселое, Соледар, Бахмут, Андреевка, ... подробнее →
США выделили Украине новый пакет военной помощи11.11.2022 08:00
Министерство обороны США в четверг объявило о выделении из американских запасов военной помощи Украине на общую сумму до 400 миллионов долларов. Об этом сообщает "Европейская правда" . Отмечается, ... подробнее →
- Оккупанта-добровольца из Тореза приговорили к 15 годам за решеткой15:00
- На Донетчине запустили автобусный рейс Краматорск - Славянск - Лиман13:00
- ГСЧС доставила жителям Донетчины 108 тонн гуманитарной помощи11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Рашисты за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донбасса15:00
- Переселенцы с Луганщины могут пройти бесплатный медосмотр в Киеве11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Глава ДонОВА рассказал о ситуации с отоплением в области08:00
- Подана петиция о присвоении звания "Город-герой" Бахмуту, Авдеевке и Марьинке10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Британский премьер Сунак неожиданно приехал в Украину18:00
- В Киеве состоялся благотворительный забег в поддержку "Азова"17:00
- Оккупанта-добровольца из Тореза приговорили к 15 годам за решеткой15:00
- На Донетчине запустили автобусный рейс Краматорск - Славянск - Лиман13:00
- ГСЧС доставила жителям Донетчины 108 тонн гуманитарной помощи11:00
- "Укрэнерго" не планирует аварийных отключений света в субботу10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Рашисты за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донбасса15:00
- "Укрзализныця" возобновляет рейсы в Херсон13:00
- В Киев прибыл исполнительный вице-президент Еврокомиссии12:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Подана петиция о присвоении звания "Город-герой" Бахмуту, Авдеевке и Марьинке
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Глава ДонОВА рассказал о ситуации с отоплением в области
- Рашисты за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донбасса
- Переселенцы с Луганщины могут пройти бесплатный медосмотр в Киеве
- На Донетчине запустили автобусный рейс Краматорск - Славянск - Лиман
- Стали известны результаты встречи "Рамштайн-7"
- Россияне обстреляли ракетами Киев, Днепр и Одессу