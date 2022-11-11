В Мариуполе заработал телеканал оккупантов

11.11.2022 17:00

В оккупированном Мариуполе в тестовом режиме начал вещание телеканал «Мариуполь 24». Об этом сообщил «и. о. министра информации ДНР» Игорь Антипов, передают СМИ ОРДО. По его ... подробнее →

В РФ заявили об успешном завершении "перегруппировки" на Херсонщине

11.11.2022 15:00

Армия РФ завершила "переброску" войск на Херсонском направлении на левый берег Днепра "без потерь". Об этом заявил на брифинге 11 ноября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. "На ... подробнее →

В Киеве презентовали проект возрождения Мариуполя "Mariupol: Reborn"

11.11.2022 13:00

Проект возрождения Мариуполя "Mariupol: Reborn" стартовал в четверг, 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба группы компаний Метинвест. Цель проекта - создать план восстановления города. Ожидается, ... подробнее →

В Херсоне партизаны установили флаг Украины перед зданием ОГА

11.11.2022 12:00

Украинские ТГ-каналы сообщают , что на пьедестале памятника Героям Небесной Сотни на центральной площади города Херсона перед зданием ОГА партизаны под утро установили Государственный флаг Украины. ... подробнее →

В Славянске изменился график движения троллейбусов

11.11.2022 11:00

С 11 ноября в Славянске городской электротранспорт будет курсировать по обновленным графикам. Об этом сообщили в городской военной администрации. Маршрут №5Б "Железнодорожный вокзал - мкр-н Химик" ... подробнее →

Сегодня режим плановых отключений электроэнергии будет действовать в 8 областях

11.11.2022 10:00

В Украине 11 ноября аварийные отключения электроэнергии пока не предусмотрены. Больше всего плановых отключений света будет в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Об этом ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

11.11.2022 09:00

За минувшие сутки Вооруженные силы отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Веселое, Соледар, Бахмут, Андреевка, ... подробнее →

США выделили Украине новый пакет военной помощи

11.11.2022 08:00

Министерство обороны США в четверг объявило о выделении из американских запасов военной помощи Украине на общую сумму до 400 миллионов долларов. Об этом сообщает "Европейская правда" . Отмечается, ... подробнее →

Показано c 1 по 8 (из 8 новостей)

Архив - все новости
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх