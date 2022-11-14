Ряд СМИ лишены аккредитации за репортажи из Херсона 14.11.2022 17:00 Власти Украины лишили аккредитации журналистов CNN и SkyNews за их репортажи из Херсона. Об этом сообщает издание "Детектор Медиа" . Отмечается, что в Генштабе ВСУ ранее заявили об отзыве ... подробнее →

Зеленский посетил освобожденный Херсон 14.11.2022 13:00 Президент Украины Владимир Зеленский посетил деоккупированный Херсон. Об этом сообщается на сайте главы государства. "Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", - обратился ... подробнее →