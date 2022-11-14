Ряд СМИ лишены аккредитации за репортажи из Херсона14.11.2022 17:00
Власти Украины лишили аккредитации журналистов CNN и SkyNews за их репортажи из Херсона. Об этом сообщает издание "Детектор Медиа" . Отмечается, что в Генштабе ВСУ ранее заявили об отзыве ... подробнее →
Шахтер не смог одолеть Зарю в матче с 2 отмененными голами (ВИДЕО)14.11.2022 15:00
В воскресенье донецкий Шахтер и луганская Заря встречались в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги, сообщает UA-Футбол . Уже на 13-й минуте горняки забили быстрый гол. После углового Траоре ... подробнее →
Зеленский посетил освобожденный Херсон14.11.2022 13:00
Президент Украины Владимир Зеленский посетил деоккупированный Херсон. Об этом сообщается на сайте главы государства. "Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", - обратился ... подробнее →
Танкист оккупантов, участвовавший в захвате Мариуполя, получил 12 лет тюрьмы14.11.2022 12:00
По материалам СБУ 12 лет за решеткой проведет танкист армии РФ, обстреливавший гражданских в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Следователи СБУ установили, что в качестве ... подробнее →
Укрэнерго сообщило о плановых отключениях на 14 ноября14.11.2022 11:00
В понедельник, 14 ноября, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. Об ... подробнее →
Украинцы за сутки приобрели уже 1000 символических билетов к победе14.11.2022 10:00
Украинцы активно приобщились к проекту "Укрзализныци" "Билет к победе" и уже купили тысячу благотворительных символических железнодорожных билетов. Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе14.11.2022 09:00
За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Курдюмовка, Водяное и ... подробнее →
В оккупированном Луганске прогремели взрывы14.11.2022 08:00
Вечером, 13 ноября, во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Об этом сообщают сепаратистские телеграммы-каналы. Взрывы слышали в одном из районов Луганска. Местные жители пишут, ... подробнее →
- Оккупанта-добровольца из Тореза приговорили к 15 годам за решеткой15:00
- На Донетчине запустили автобусный рейс Краматорск - Славянск - Лиман13:00
- ГСЧС доставила жителям Донетчины 108 тонн гуманитарной помощи11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Рашисты за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донбасса15:00
- Переселенцы с Луганщины могут пройти бесплатный медосмотр в Киеве11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Глава ДонОВА рассказал о ситуации с отоплением в области08:00
- Подана петиция о присвоении звания "Город-герой" Бахмуту, Авдеевке и Марьинке10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Подана петиция о присвоении звания "Город-герой" Бахмуту, Авдеевке и Марьинке
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Глава ДонОВА рассказал о ситуации с отоплением в области
- Рашисты за сутки обстреляли 6 населенных пунктов Донбасса
- Переселенцы с Луганщины могут пройти бесплатный медосмотр в Киеве
- На Донетчине запустили автобусный рейс Краматорск - Славянск - Лиман
- Стали известны результаты встречи "Рамштайн-7"
- Россияне обстреляли ракетами Киев, Днепр и Одессу