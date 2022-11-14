Ряд СМИ лишены аккредитации за репортажи из Херсона

14.11.2022 17:00

Власти Украины лишили аккредитации журналистов CNN и SkyNews за их репортажи из Херсона. Об этом сообщает издание "Детектор Медиа" . Отмечается, что в Генштабе ВСУ ранее заявили об отзыве ... подробнее →

Шахтер не смог одолеть Зарю в матче с 2 отмененными голами (ВИДЕО)

14.11.2022 15:00

В воскресенье донецкий Шахтер и луганская Заря встречались в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги, сообщает UA-Футбол . Уже на 13-й минуте горняки забили быстрый гол. После углового Траоре ... подробнее →

Зеленский посетил освобожденный Херсон

14.11.2022 13:00

Президент Украины Владимир Зеленский посетил деоккупированный Херсон. Об этом сообщается на сайте главы государства. "Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны", - обратился ... подробнее →

Танкист оккупантов, участвовавший в захвате Мариуполя, получил 12 лет тюрьмы

14.11.2022 12:00

По материалам СБУ 12 лет за решеткой проведет танкист армии РФ, обстреливавший гражданских в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Следователи СБУ установили, что в качестве ... подробнее →

Укрэнерго сообщило о плановых отключениях на 14 ноября

14.11.2022 11:00

В понедельник, 14 ноября, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. Об ... подробнее →

Украинцы за сутки приобрели уже 1000 символических билетов к победе

14.11.2022 10:00

Украинцы активно приобщились к проекту "Укрзализныци" "Билет к победе" и уже купили тысячу благотворительных символических железнодорожных билетов. Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

14.11.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Вооруженных сил отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Курдюмовка, Водяное и ... подробнее →

В оккупированном Луганске прогремели взрывы

14.11.2022 08:00

Вечером, 13 ноября, во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Об этом сообщают сепаратистские телеграммы-каналы. Взрывы слышали в одном из районов Луганска. Местные жители пишут, ... подробнее →

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