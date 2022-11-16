Минометчика "ЛНР" приговорили к 10 годам заключения 16.11.2022 13:00 Суд приговорил минометчика "ЛНР" к 10 годам лишения свободы, сообщает Офис генерального прокурора. Прокуроры в суде доказали, что с июля 2015 года житель поселка Лозовский Славяносербского района, ... подробнее →

Саммит G20 осудил войну России в Украине 16.11.2022 12:00 Лидеры G20 в среду согласовали совместную декларацию, в которой они "решительно осуждают" российскую агрессию против Украины, сообщает DW . "Большинство членов осудили войну в Украине самым ... подробнее →