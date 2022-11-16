Фонд Рината Ахметова доставил в Бахмут более 5 тысяч продовольственных наборов

16.11.2022 15:00

Бригады мобильной выдачи фонда Рината Ахметова привезли в Бахмут крупную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба фонда. Местным жителям доставили более 5,4 тысяч продовольственных ... подробнее →

Минометчика "ЛНР" приговорили к 10 годам заключения

16.11.2022 13:00

Суд приговорил минометчика "ЛНР" к 10 годам лишения свободы, сообщает Офис генерального прокурора. Прокуроры в суде доказали, что с июля 2015 года житель поселка Лозовский Славяносербского района, ... подробнее →

Саммит G20 осудил войну России в Украине

16.11.2022 12:00

Лидеры G20 в среду согласовали совместную декларацию, в которой они "решительно осуждают" российскую агрессию против Украины, сообщает DW . "Большинство членов осудили войну в Украине самым ... подробнее →

Укрэнерго предупредило об аварийных отключениях света по всей Украине

16.11.2022 11:00

Сегодня, 16 ноября, по всей Украине используются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения, сообщает НЭК "Укрэнерго". "Массированные ракетные удары 15 ноября ... подробнее →

В РФ заявили о подрыве нефтебазы в Орловской области

16.11.2022 10:00

Губернатор Орловской области РФ Андрей Клычков заявил о подрыве нефтебазы в поселке Стальной Конь. "Сегодня около 4 утра предположительно беспилотный летательный аппарат осуществил подрыв нефтебазы ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

16.11.2022 09:00

За минувшие сутки украинские воины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Курдюмовка, Новокалиново, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Новомихайловка и ... подробнее →

В результате ракетных ударов РФ 10 миллионов украинцев остались без электричества

16.11.2022 08:00

Вследствие массированной ракетной атаки рф по Украине 10 млн граждан остались без электроснабжения, несколько атомных блоков на двух АЭС отключены. Об этом заявил в видеообращении Президент Владимир ... подробнее →

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