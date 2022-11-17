ВСУ отчитались о сбитых воздушных целях 17 ноября17.11.2022 17:00
Во время утренней атаки РФ 17 ноября силы ПВО сбили четыре крылатые ракеты Х-101, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и пять беспилотников Shahed-136. Об этом сообщило командование Воздушных сил ... подробнее →
Стали известны имена финалистов украинского нацотбора на Евровидение 202317.11.2022 15:00
В четверг, 17 ноября организаторы Национального отбора на Евровидение-2023 назвали десятерых финалистов, один из которых представит Украину на международном песенном конкурсе в Ливерпуле. Список ... подробнее →
В ОП рассказали о последствиях удара россиян по Днепру17.11.2022 13:00
В результате сегодняшнего ракетного удара российских оккупантов по городу Днепр, c ранениями госпитализированы 14 человек, среди них – ребенок. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса ... подробнее →
"Зерновую инициативу" продлили на четыре месяца17.11.2022 12:00
В Стамбуле договорились о продлении работы "зернового коридора" для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов еще на 120 дней. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр ... подробнее →
Россияне обстреляли ракетами Киев, Днепр и Одессу17.11.2022 11:00
Утром 17 ноября Россия снова нанесла очередной ракетный удар по Украине. Под обстрелом оказался ряд украинских областей. На Киевщине силы противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и четыре ... подробнее →
Подана петиция о присвоении звания "Город-герой" Бахмуту, Авдеевке и Марьинке17.11.2022 10:00
На сайте Президента Украины опубликована петиция с просьбой к Владимиру Зеленскому присвоить звание "Город-герой" Бахмуту, Авдеевке и Марьинке. "Прошу Президента присвоить звание города-героя Бахмуту, ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе17.11.2022 09:00
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Невельское, Марьинка и ... подробнее →
Стали известны результаты встречи "Рамштайн-7"17.11.2022 08:00
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что по крайней мере шесть стран объявили о дальнейшей военной помощи Украине на седьмом заседании Контактной группы по вопросам обороны, известную как формат ... подробнее →
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