ВСУ отчитались о сбитых воздушных целях 17 ноября

17.11.2022 17:00

Во время утренней атаки РФ 17 ноября силы ПВО сбили четыре крылатые ракеты Х-101, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и пять беспилотников Shahed-136. Об этом сообщило командование Воздушных сил ... подробнее →

Стали известны имена финалистов украинского нацотбора на Евровидение 2023

17.11.2022 15:00

В четверг, 17 ноября организаторы Национального отбора на Евровидение-2023 назвали десятерых финалистов, один из которых представит Украину на международном песенном конкурсе в Ливерпуле. Список ... подробнее →

В ОП рассказали о последствиях удара россиян по Днепру

17.11.2022 13:00

В результате сегодняшнего ракетного удара российских оккупантов по городу Днепр, c ранениями госпитализированы 14 человек, среди них – ребенок. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса ... подробнее →

"Зерновую инициативу" продлили на четыре месяца

17.11.2022 12:00

В Стамбуле договорились о продлении работы "зернового коридора" для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов еще на 120 дней. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр ... подробнее →

Россияне обстреляли ракетами Киев, Днепр и Одессу

17.11.2022 11:00

Утром 17 ноября Россия снова нанесла очередной ракетный удар по Украине. Под обстрелом оказался ряд украинских областей. На Киевщине силы противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и четыре ... подробнее →

Подана петиция о присвоении звания "Город-герой" Бахмуту, Авдеевке и Марьинке

17.11.2022 10:00

На сайте Президента Украины опубликована петиция с просьбой к Владимиру Зеленскому присвоить звание "Город-герой" Бахмуту, Авдеевке и Марьинке. "Прошу Президента присвоить звание города-героя Бахмуту, ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

17.11.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Невельское, Марьинка и ... подробнее →

Стали известны результаты встречи "Рамштайн-7"

17.11.2022 08:00

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что по крайней мере шесть стран объявили о дальнейшей военной помощи Украине на седьмом заседании Контактной группы по вопросам обороны, известную как формат ... подробнее →

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