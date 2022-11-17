ВСУ отчитались о сбитых воздушных целях 17 ноября 17.11.2022 17:00 Во время утренней атаки РФ 17 ноября силы ПВО сбили четыре крылатые ракеты Х-101, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и пять беспилотников Shahed-136. Об этом сообщило командование Воздушных сил ... подробнее →

В ОП рассказали о последствиях удара россиян по Днепру 17.11.2022 13:00 В результате сегодняшнего ракетного удара российских оккупантов по городу Днепр, c ранениями госпитализированы 14 человек, среди них – ребенок. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса ... подробнее →