Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН02.12.2022 17:00
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України реалізують програму забезпечення аграріїв засобами тимчасового зберігання ... подробнее →
На выходных в Украине ожидается мокрый снег и гололедица02.12.2022 15:00
В субботу, 3 декабря, в Украине прогнозируют без осадков, только в Прикарпатье небольшой мокрый снег и дождь, сообщает Укргидрометцентр. В западных и северных областях на дорогах местами возможна ... подробнее →
Кабмин пригрозил руководителям облэнерго за несправедливые отключения02.12.2022 13:00
Руководители облэнерго будут нести ответственность за несправедливое отключение потребителей от электричества. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго. Как сообщили в Минэнерго, они получают ... подробнее →
На западе Украины произошло землетрясение02.12.2022 12:00
В Черновицкой области 1 декабря зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2. Об этом сообщает Главный центр специального контроля. Эпицентр землетрясения находился в районе города Новоднестровска, на ... подробнее →
В центрах "Я-Мариуполь" началась выдача бесплатных ноутбуков школьникам-переселенцам02.12.2022 11:00
Центры "Я-Мариуполь" начали выдавать ноутбуки мариупольским школьникам-переселенцам. Их могут бесплатно получить ученики 11 классов и выпускники школ. Об этом сообщает сеть центров "Я-Мариуполь". ... подробнее →
Бурятия собирается отправить на Донбасс шаманов02.12.2022 10:00
Из Бурятии на фронт отправят шаманов с юртами. Об этом в чтверг, 1 декабря, сообщает издание Сибирь.Реалии . Такую "помощь" получат военные, которые находятся в Старобешевском районе Донецкой ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе02.12.2022 09:00
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григорьевка, ... подробнее →
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