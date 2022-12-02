На выходных в Украине ожидается мокрый снег и гололедица 02.12.2022 15:00 В субботу, 3 декабря, в Украине прогнозируют без осадков, только в Прикарпатье небольшой мокрый снег и дождь, сообщает Укргидрометцентр. В западных и северных областях на дорогах местами возможна ... подробнее →

Кабмин пригрозил руководителям облэнерго за несправедливые отключения 02.12.2022 13:00 Руководители облэнерго будут нести ответственность за несправедливое отключение потребителей от электричества. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго. Как сообщили в Минэнерго, они получают ... подробнее →