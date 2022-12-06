В Укрэнерго назвали сроки восстановления энергосистемы 06.12.2022 17:00 Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после массированного ракетного удара России в понедельник. Нужно несколько дней, чтобы восстановить объем производства электроэнергии до уровня, ... подробнее →

Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО) 06.12.2022 15:00 Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 декабря, приехал на Донбасс. Он записал видеоприветствие украинским защитникам из Славянска. На кадрах видно, что президент стоит рядом со стелой ... подробнее →

В оккупированном Мелитополе подорвали приятеля Кивы 06.12.2022 13:00 Утром 6 декабря в одном из микрорайонов временно оккупированного Мелитополя прогремел взрыв. Об этом сообщает городской голова Иван Федоров. "Утренний взрыв в Мелитополе - прожарка очередного ... подробнее →