В Укрэнерго назвали сроки восстановления энергосистемы

06.12.2022 17:00

Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после массированного ракетного удара России в понедельник. Нужно несколько дней, чтобы восстановить объем производства электроэнергии до уровня, ... подробнее →

Зеленский приехал на Донбасс (ВИДЕО)

06.12.2022 15:00

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 декабря, приехал на Донбасс. Он записал видеоприветствие украинским защитникам из Славянска. На кадрах видно, что президент стоит рядом со стелой ... подробнее →

В оккупированном Мелитополе подорвали приятеля Кивы

06.12.2022 13:00

Утром 6 декабря в одном из микрорайонов временно оккупированного Мелитополя прогремел взрыв. Об этом сообщает городской голова Иван Федоров. "Утренний взрыв в Мелитополе - прожарка очередного ... подробнее →

Залужный поздравил воинов с Днем ВСУ (ВИДЕО)

06.12.2022 12:00

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины, который отмечается 6 декабря. Видео с поздравлениями опубликовано в Telegram главкома. "Дорогие солдаты, ... подробнее →

Укрзализныця объявила о задержке 15 поездов

06.12.2022 11:00

По состоянию на утро 6 декабря из-за российских ударов по Украине накануне опаздывают 15 поездов. При этом напряжение на всех электрифицированных участках восстановили, поэтому вскоре поезда вернутся ... подробнее →

В российском Курске произошел пожар на аэродроме

06.12.2022 10:00

В российском городе Курск, который находится всего в 160 км от границы Украины, утром 6 декабря произошел взрыв в районе аэродрома. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт. "В результате ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

06.12.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Бахмут, Андреевка, Яковлевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка Донецкой ... подробнее →

Появились фото последствий "хлопков" на авиабазах РФ

06.12.2022 08:00

Украинский общественный деятель Евгений Карась опубликовал в своем ТГ канале фото последствий "хлопков" на авиабазах РФ. "Авибаза в Рязани. Пара трупов. Пара раненых. Поврежден "стратег" Ту-22. Плюс ... подробнее →

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