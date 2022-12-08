Украинский фильм о трагедии рейса MH17 попал в лонг-лист Оскара08.12.2022 17:00
Фильм украинского режиссера и сценаристки Марины Эр Горбач "Клондайк" попал в лонг-лист премии Оскар 2023. Об этом говорится на сайте кинопремии. Отмечается, что кинолента указана в списке в ... подробнее →
Представители МККК получили доступ к украинским военнопленным08.12.2022 16:00
Представители Международного комитета Красного Креста посетили украинских и российских военнопленных. Это произошло на прошлой неделе. Об этом говорится в заявлении МККК. "На прошлой неделе МККК ... подробнее →
В оккупированном Донецке перебои со светом и связью08.12.2022 13:00
Во временно оккупированном россиянами Донецке наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом, в двух районах города пропал свет, в других – работает с перебоями. Об этом сообщают ... подробнее →
В Украине развернуто уже более 1000 Пунктов несокрушимости08.12.2022 12:00
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже развернула на территории Украины 1 072 Пункта несокрушимости. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе ГСЧС . Там отметили, что ... подробнее →
Активисты Грузии собрали деньги на 200 генераторов для Украины08.12.2022 11:00
Гражданская инициатива в рамках акции "Поделись светом" уже собрала деньги на 200 малых генераторов для отправки в Украину, сообщили организаторы, передает "Новости-Грузия" . За восемь дней ... подробнее →
В Курахово временно закрыли рынок, почту и магазины08.12.2022 10:00
После обстрела российскими военными центра Курахово днем 7 декабря в городе закрыли рынок, магазины и отделение почты. Соответствующее распоряжение подписал глава Кураховской городской военной ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08.12.2022 09:00
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области, Стельмаховка, Площанка, Червонопоповка и Белогоровка на ... подробнее →
Число погибших при обстреле Курахово выросло до 10 – Зеленский08.12.2022 08:00
Число погибших при обстреле г.Курахово Донецкой области выросло до 10, сообщил в видеообращении в среду президент Украины Владимир Зеленский. "Донетчина – сегодня же российская армия нанесла ... подробнее →
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