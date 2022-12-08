Представители МККК получили доступ к украинским военнопленным 08.12.2022 16:00 Представители Международного комитета Красного Креста посетили украинских и российских военнопленных. Это произошло на прошлой неделе. Об этом говорится в заявлении МККК. "На прошлой неделе МККК ... подробнее →

В оккупированном Донецке перебои со светом и связью 08.12.2022 13:00 Во временно оккупированном россиянами Донецке наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом, в двух районах города пропал свет, в других – работает с перебоями. Об этом сообщают ... подробнее →