Эрдоган анонсировал новые переговоры с Зеленским и Путиным 09.12.2022 15:00 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом Эрдоган заявил на ... подробнее →

В Укрэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме 09.12.2022 12:00 По состоянию на утром пятницы ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но контролируемой. Дефицит мощности все еще значителен, сообщает Укрэнерго 9 декабря. "Из-за постоянных обстрелов ... подробнее →