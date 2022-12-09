Центробанк РФ "открыл отделения" на оккупированных территориях Украины

09.12.2022 17:00

Банк России заявил об "открытии" "территориальных учреждений" в так называемых "ЛНР"/"ДНР" и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные на сайте ... подробнее →

Эрдоган анонсировал новые переговоры с Зеленским и Путиным

09.12.2022 15:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом Эрдоган заявил на ... подробнее →

СБУ задержала коллаборанта, обесточившего часть Донецкой области

09.12.2022 14:00

Служба безопасности Украины задержала "энергетика" оккупантов, который обесточил часть Донецкой области и направил электричество на базы агрессора. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. "Приспешником ... подробнее →

В Укрэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме

09.12.2022 12:00

По состоянию на утром пятницы ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но контролируемой. Дефицит мощности все еще значителен, сообщает Укрэнерго 9 декабря. "Из-за постоянных обстрелов ... подробнее →

В Подмосковье загорелся торговый центр "Мега Химки"

09.12.2022 10:00

В пригороде Москвы произошел масштабный пожар в ТЦ "МЕГА Химки", его площадь достигла 17 тыс. кв. метров. Об этом сообщают РосСМИ. Пожар начался на складе магазина OBI. Далее огонь охватил всю площадь ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

09.12.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки Луганской области и Клищеевки и Марьинки Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб. На Купянском ... подробнее →

Евросовет утвердил непризнание паспортов России, выданных на ВОТ Украины и Грузии

09.12.2022 08:00

Европейский Совет окончательно утвердил решение не принимать российские проездные документы, выданные на оккупированных территориях Украины и Грузии. Об этом сообщает сайт Европейского совета. В ... подробнее →

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