Центробанк РФ "открыл отделения" на оккупированных территориях Украины09.12.2022 17:00
Банк России заявил об "открытии" "территориальных учреждений" в так называемых "ЛНР"/"ДНР" и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные на сайте ... подробнее →
Эрдоган анонсировал новые переговоры с Зеленским и Путиным09.12.2022 15:00
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом Эрдоган заявил на ... подробнее →
СБУ задержала коллаборанта, обесточившего часть Донецкой области09.12.2022 14:00
Служба безопасности Украины задержала "энергетика" оккупантов, который обесточил часть Донецкой области и направил электричество на базы агрессора. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. "Приспешником ... подробнее →
В Укрэнерго рассказали о ситуации в энергосистеме09.12.2022 12:00
По состоянию на утром пятницы ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но контролируемой. Дефицит мощности все еще значителен, сообщает Укрэнерго 9 декабря. "Из-за постоянных обстрелов ... подробнее →
В Подмосковье загорелся торговый центр "Мега Химки"09.12.2022 10:00
В пригороде Москвы произошел масштабный пожар в ТЦ "МЕГА Химки", его площадь достигла 17 тыс. кв. метров. Об этом сообщают РосСМИ. Пожар начался на складе магазина OBI. Далее огонь охватил всю площадь ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09.12.2022 09:00
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки Луганской области и Клищеевки и Марьинки Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб. На Купянском ... подробнее →
Евросовет утвердил непризнание паспортов России, выданных на ВОТ Украины и Грузии09.12.2022 08:00
Европейский Совет окончательно утвердил решение не принимать российские проездные документы, выданные на оккупированных территориях Украины и Грузии. Об этом сообщает сайт Европейского совета. В ... подробнее →
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- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе