10.12.2022 10:00

Промышленные объекты в Украине могут перейти на ночной график работы в целях экономиии энергоресурсов. Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. При этом он отметил, что в ... подробнее →