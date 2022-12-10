Ночью над тремя областями сбили 10 из 15 "шахедов"10.12.2022 11:00
Ночью, 10 декабря, российские оккупанты атаковали Юг Украины дронами-камикадзе "Shahed-136/131" иранского производства. Об этом сообщает пресс-центр Воздушных сил. Как отмечается, подразделениями ... подробнее →
Кабмин предложил предприятиям перейти на ночные смены10.12.2022 10:00
Промышленные объекты в Украине могут перейти на ночной график работы в целях экономиии энергоресурсов. Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. При этом он отметил, что в ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10.12.2022 09:00
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Невское, Белогоровка Луганской области и Яковлевка, Бахмутское, Подгородное, ... подробнее →
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- Личного информатора террориста Гиркина приговорили к 10 годам тюрьмы
- Залужный озвучил подробности "предновогоднего" ракетного удара РФ по Украине
- Фонд Ахметова доставил гумпомощь в Покровский район Донетчины
- Укрпочта закупила 5 комплектов Starlink для отделений Донецкой области
- В "ЛНР" анонсировали "выравнивание" коммунальных тарифов
- Вибираємо акумулятор для ноутбука Lenovo
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе