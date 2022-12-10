Ночью над тремя областями сбили 10 из 15 "шахедов"

10.12.2022 11:00

Ночью, 10 декабря, российские оккупанты атаковали Юг Украины дронами-камикадзе "Shahed-136/131" иранского производства. Об этом сообщает пресс-центр Воздушных сил. Как отмечается, подразделениями ... подробнее →

Кабмин предложил предприятиям перейти на ночные смены

10.12.2022 10:00

Промышленные объекты в Украине могут перейти на ночной график работы в целях экономиии энергоресурсов. Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. При этом он отметил, что в ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

10.12.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Невское, Белогоровка Луганской области и Яковлевка, Бахмутское, Подгородное, ... подробнее →

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