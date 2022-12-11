Фильм о Мариуполе получил престижную премию Европейской киноакадемии

11.12.2022 17:00

Картина "Мариуполис 2" погибшего в Мариуполе литовского режиссера Мантаса Кведарачавичуса получила премию Европейской киноакадемии как лучший документальный фильм (European Documentary). Лауреаты ... подробнее →

В "Укроборонпроме" рассказали о новых беспилотниках для ВСУ

11.12.2022 15:00

Украина активно работает над разработкой собственных беспилотников, являющихся одним из самых эффективных видов вооружений в войне против России. Об этом рассказал руководитель проектов концерна ... подробнее →

Совет ЕС одобрил 18-миллиардный пакет помощи Украине в обход вето Венгрии

11.12.2022 13:00

Совет ЕС, несмотря на венгерское вето, достиг согласия относительно законодательного пакета, который позволит Евросоюзу предоставить Украине финансовую помощь в размере 18 миллиардов евро в течение ... подробнее →

Донецкие гауляйтеры "закрепили" всю коммунальную технику за российской армией

11.12.2022 11:00

Самопровозглашенная "власть" оккупированных регионов Донецкой области передала местную коммунальную технику на нужды российских оккупантов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. ... подробнее →

В оккупированном Крыму партизаны сожгли военную базу РФ

11.12.2022 10:00

В оккупированном Крыму в поселке Советское произошел пожар в казарме на российской военной базе. Ответственность за поджог взяло на себя партизанское движение "АТЕШ". "База мобилизованных армии РФ в ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

11.12.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Андреевка, Червонопоповка, Житловка, Серебрянское и Белогоровка на Луганщине ... подробнее →

Показано c 1 по 6 (из 6 новостей)

Архив - все новости
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх