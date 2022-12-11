Фильм о Мариуполе получил престижную премию Европейской киноакадемии11.12.2022 17:00
Картина "Мариуполис 2" погибшего в Мариуполе литовского режиссера Мантаса Кведарачавичуса получила премию Европейской киноакадемии как лучший документальный фильм (European Documentary). Лауреаты ... подробнее →
В "Укроборонпроме" рассказали о новых беспилотниках для ВСУ11.12.2022 15:00
Украина активно работает над разработкой собственных беспилотников, являющихся одним из самых эффективных видов вооружений в войне против России. Об этом рассказал руководитель проектов концерна ... подробнее →
Совет ЕС одобрил 18-миллиардный пакет помощи Украине в обход вето Венгрии11.12.2022 13:00
Совет ЕС, несмотря на венгерское вето, достиг согласия относительно законодательного пакета, который позволит Евросоюзу предоставить Украине финансовую помощь в размере 18 миллиардов евро в течение ... подробнее →
Донецкие гауляйтеры "закрепили" всю коммунальную технику за российской армией11.12.2022 11:00
Самопровозглашенная "власть" оккупированных регионов Донецкой области передала местную коммунальную технику на нужды российских оккупантов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. ... подробнее →
В оккупированном Крыму партизаны сожгли военную базу РФ11.12.2022 10:00
В оккупированном Крыму в поселке Советское произошел пожар в казарме на российской военной базе. Ответственность за поджог взяло на себя партизанское движение "АТЕШ". "База мобилизованных армии РФ в ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе11.12.2022 09:00
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Андреевка, Червонопоповка, Житловка, Серебрянское и Белогоровка на Луганщине ... подробнее →
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- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
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