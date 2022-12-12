В центре оккупированного Донецка начали установку новогодней елки12.12.2022 17:00
В оккупированном Донецке начали установку новогодней елки на площади Ленина. "Несмотря на постоянные обстрелы, город готовится к встрече Нового 2023 года", - прокомментировал установку елки глава ... подробнее →
На Луганщине ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев"12.12.2022 15:00
11 декабря была поражена база российских оккупантов, которую они обустроили в общежитии в городе Сватово Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации со ... подробнее →
В Украину доставили Вифлеемский огонь мира12.12.2022 13:00
В Свято-Михайловский Златоверхий собор доставили Вифлеемский огонь мира. Это ежегодная скаутская акция в канун Рождества. Об этом сообщается на сайте Православной церкви Украины. Каждый год ... подробнее →
В Подмосковье горит крупный торговый центр12.12.2022 12:00
В подмосковной Балашихе возник пожар на территории торгового центра Стройпарк. Об этом 12 декабря сообщили в МЧС России. Отмечается, что инцидент начался с возгорания стройматериалов, расположенных ... подробнее →
В Луганске российские оккупанты "национализировали" Тараса Шевченко12.12.2022 11:00
В оккупированном Луганске на памятнике Шевченко установили табличку "российский поэт". Об этом сообщил журналист Денис Казанский. "Еще до войны российская пропаганда пыталась демонизировать ... подробнее →
Защитники Бахмута получили награды от Минобороны12.12.2022 10:00
Воинов-пехотинцев, которые обороняют Бахмутское направление, отметили ведомственными наградами. Об этом сообщает Минобороны. Замминистра обороны Анна Маляр вручила награды в канун Дня Сухопутных ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе12.12.2022 09:00
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, ... подробнее →
Зеленский провел телефонный разговор с Байденом12.12.2022 08:00
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Во время разговора Зеленский выступил с инициативой созыва глобального саммита мира. Об этом ... подробнее →
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- Вибираємо акумулятор для ноутбука Lenovo
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе