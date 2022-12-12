В центре оккупированного Донецка начали установку новогодней елки

12.12.2022 17:00

В оккупированном Донецке начали установку новогодней елки на площади Ленина. "Несмотря на постоянные обстрелы, город готовится к встрече Нового 2023 года", - прокомментировал установку елки глава ... подробнее →

На Луганщине ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев"

12.12.2022 15:00

11 декабря была поражена база российских оккупантов, которую они обустроили в общежитии в городе Сватово Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации со ... подробнее →

В Украину доставили Вифлеемский огонь мира

12.12.2022 13:00

В Свято-Михайловский Златоверхий собор доставили Вифлеемский огонь мира. Это ежегодная скаутская акция в канун Рождества. Об этом сообщается на сайте Православной церкви Украины. Каждый год ... подробнее →

В Подмосковье горит крупный торговый центр

12.12.2022 12:00

В подмосковной Балашихе возник пожар на территории торгового центра Стройпарк. Об этом 12 декабря сообщили в МЧС России. Отмечается, что инцидент начался с возгорания стройматериалов, расположенных ... подробнее →

В Луганске российские оккупанты "национализировали" Тараса Шевченко

12.12.2022 11:00

В оккупированном Луганске на памятнике Шевченко установили табличку "российский поэт". Об этом сообщил журналист Денис Казанский. "Еще до войны российская пропаганда пыталась демонизировать ... подробнее →

Защитники Бахмута получили награды от Минобороны

12.12.2022 10:00

Воинов-пехотинцев, которые обороняют Бахмутское направление, отметили ведомственными наградами. Об этом сообщает Минобороны. Замминистра обороны Анна Маляр вручила награды в канун Дня Сухопутных ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

12.12.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, ... подробнее →

Зеленский провел телефонный разговор с Байденом

12.12.2022 08:00

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Во время разговора Зеленский выступил с инициативой созыва глобального саммита мира. Об этом ... подробнее →

Показано c 1 по 8 (из 8 новостей)

Архив - все новости
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх