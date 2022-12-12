В центре оккупированного Донецка начали установку новогодней елки 12.12.2022 17:00 В оккупированном Донецке начали установку новогодней елки на площади Ленина. "Несмотря на постоянные обстрелы, город готовится к встрече Нового 2023 года", - прокомментировал установку елки глава ... подробнее →

На Луганщине ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" 12.12.2022 15:00 11 декабря была поражена база российских оккупантов, которую они обустроили в общежитии в городе Сватово Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации со ... подробнее →

В Украину доставили Вифлеемский огонь мира 12.12.2022 13:00 В Свято-Михайловский Златоверхий собор доставили Вифлеемский огонь мира. Это ежегодная скаутская акция в канун Рождества. Об этом сообщается на сайте Православной церкви Украины. Каждый год ... подробнее →