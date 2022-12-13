В "Дії" появились две новых услуги для ВПЛ13.12.2022 17:00
Изменение места жительства и отмена статуса для ВПЛ уже в Дії. Теперь это можно сделать в приложении в несколько кликов. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. "Просто нажимаете на меню ... подробнее →
Пушилин отменил установку "главной елки ДНР"13.12.2022 15:00
На главной площади оккупированного Донецка не станут устанавливать новогоднюю ёлку. Такое решение было принято "из соображений безопасности". Об этом заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин. ... подробнее →
Информация "Укрэнерго" о ситуации в энергосистеме на 13 декабря13.12.2022 13:00
На 13 декабря в энергосистеме сохраняется сложная ситуация. Дефицит электроэнергии остается значительным. Об этом сообщает пресс-центр "Укрэнерго". "Ухудшение погодных условий по всей территории ... подробнее →
В РФ заявили об обстреле Брянской области13.12.2022 12:00
Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил, что ночью была запущена ракета по городу Клинцы, он обвиняет в этом ВСУ. "Сегодня ночью ВСУ совершили обстрел территории города Клинцы. В ... подробнее →
Во Львове открылась фотовыставка, посвященная погибшим защитникам Мариуполя13.12.2022 11:00
Во Львове открылась фотовыставка "Крепче стали", посвященная погибшим защитникам Мариуполя из полка "Азов". Организовала это мероприятие сестра солдата ОЗСП "АЗОВ" Юрия Лучечко с псевдонимом "Юрец". ... подробнее →
Трое сотрудников ГСЧС погибли во время разминирования Константиновки13.12.2022 10:00
В Донецкой области во время выполнения задач погибли трое пиротехников ГСЧС. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС Украины. "Трагедия произошла 12 декабря, во время проведения работ по разминированию в ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе13.12.2022 09:00
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и ... подробнее →
Вифлеемский огонь будет доставлен в 22 города Украины13.12.2022 08:00
В рамках совместного мероприятия проводники 12 поездов доставят Вифлеемский огонь мира на 22 вокзала областных центров страны и на вокзалы Краматорска и Конотопа менее чем за сутки. Об этом сообщает ... подробнее →
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- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе