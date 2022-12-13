В "Дії" появились две новых услуги для ВПЛ 13.12.2022 17:00 Изменение места жительства и отмена статуса для ВПЛ уже в Дії. Теперь это можно сделать в приложении в несколько кликов. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. "Просто нажимаете на меню ... подробнее →

Пушилин отменил установку "главной елки ДНР" 13.12.2022 15:00 На главной площади оккупированного Донецка не станут устанавливать новогоднюю ёлку. Такое решение было принято "из соображений безопасности". Об этом заявил главарь "ДНР" Денис Пушилин. ... подробнее →