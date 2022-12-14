В Европарламенте вручили премию Сахарова народу Украины14.12.2022 17:00
В Европейском парламенте в среду состоялась торжественная церемония вручения парламентской премии Сахарова, которую в этом году получил "смелый народ Украины в лице президента Зеленского, избранных ... подробнее →
В Минобороны рассказали о новой волне мобилизации14.12.2022 16:00
Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила , что в ВСУ возникла потребность в компенсации потерь и восстановлении тех бойцов, которые получили ранения. Также ВСУ нуждаются в замене тех ... подробнее →
СМИ РФ анонсировали встречу Путина с гауляйтерами оккупированной части Украины14.12.2022 14:00
Президент страны-агрессора Владимир Путин планирует встретиться с гауляйтерами оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей до конца года. Об этом сообщают российские ... подробнее →
В Yasno заявили об увеличении генерации на 1ГВт14.12.2022 12:00
Украина подключила дополнительные 1000 МВт энергогенерирующих мощностей. Они будут распределены между всеми регионами, что поспособствует уменьшению ограничений потребления электричества, сообщил ... подробнее →
Российские оккупанты атаковали Киевскую область "Шахедами"14.12.2022 10:00
В среду утром после объявленной воздушной тревоги украинская ПВО сбила 13 вражеских дронов-камикадзе "Шахед" над Киевщиной и столицей. Об этом сообщает КГВА . По предварительной информации, обломок ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе14.12.2022 09:00
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Новоселовское, Червонопоповка, Серебрянское и ... подробнее →
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- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе