В Европарламенте вручили премию Сахарова народу Украины

14.12.2022 17:00

В Европейском парламенте в среду состоялась торжественная церемония вручения парламентской премии Сахарова, которую в этом году получил "смелый народ Украины в лице президента Зеленского, избранных ... подробнее →

В Минобороны рассказали о новой волне мобилизации

14.12.2022 16:00

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила , что в ВСУ возникла потребность в компенсации потерь и восстановлении тех бойцов, которые получили ранения.  Также ВСУ нуждаются в замене тех ... подробнее →

СМИ РФ анонсировали встречу Путина с гауляйтерами оккупированной части Украины

14.12.2022 14:00

Президент страны-агрессора Владимир Путин планирует встретиться с гауляйтерами оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей до конца года. Об этом сообщают российские ... подробнее →

В Yasno заявили об увеличении генерации на 1ГВт

14.12.2022 12:00

Украина подключила дополнительные 1000 МВт энергогенерирующих мощностей. Они будут распределены между всеми регионами, что поспособствует уменьшению ограничений потребления электричества, сообщил ... подробнее →

Российские оккупанты атаковали Киевскую область "Шахедами"

14.12.2022 10:00

В среду утром после объявленной воздушной тревоги украинская ПВО сбила 13 вражеских дронов-камикадзе "Шахед" над Киевщиной и столицей. Об этом сообщает КГВА . По предварительной информации, обломок ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

14.12.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Новоселовское, Червонопоповка, Серебрянское и ... подробнее →

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