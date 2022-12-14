В Европарламенте вручили премию Сахарова народу Украины 14.12.2022 17:00 В Европейском парламенте в среду состоялась торжественная церемония вручения парламентской премии Сахарова, которую в этом году получил "смелый народ Украины в лице президента Зеленского, избранных ... подробнее →

В Минобороны рассказали о новой волне мобилизации 14.12.2022 16:00 Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила , что в ВСУ возникла потребность в компенсации потерь и восстановлении тех бойцов, которые получили ранения. Также ВСУ нуждаются в замене тех ... подробнее →