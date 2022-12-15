Залужный прокомментировал новую волну мобилизации15.12.2022 17:00
Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный в интервью изданию The Economist отметил, что украинское войско достаточно укомплектовано, но нуждается в большем количестве оружия. На вопрос ... подробнее →
В Генштабе рассказали о продвижении на Донбассе15.12.2022 15:00
Украинские защитники продвинулись почти на 1,5 км на Донетчине. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 15 ... подробнее →
В ОП планируют отказаться от аварийных отключений электроэнергии15.12.2022 13:00
В Украине в ближайшие дни планируют ввести плановые отключения электроэнергии на всей территории Украины. Об этом в эфире национального марафона сообщил заместитель руководителя Офиса Президента ... подробнее →
Оккупанты обвинили ВСУ в обстреле центра Донецка15.12.2022 12:00
В оккупированном Донецке утром 15 декабря прогремели взрывы в результате обстрела из реактивных установок залпового огня. Российские пропагандисты обвиняют в атаке ВСУ. Об этом сообщают местные ... подробнее →
15 боевиков "ЛДНР" получили по 15 лет заключения15.12.2022 11:00
Киберспециалисты Службы безопасности собрали неопровержимые доказательства вины 15 участников террористических группирований "ЛДНР", штурмовавших украинские города на юге и востоке Украины. Об этом ... подробнее →
В России произошел взрыв на нефтезаводе15.12.2022 10:00
В результате мощного взрыва в Иркутской области России на территории нефтеперерабатывающего завода в Ангарске два человека погибли, еще пять пострадали. Об этом сообщил местный губернатор Игорь Кобзев ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе15.12.2022 09:00
За минувшие сутки наши воины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка Донецкой области. Об этом сообщает ... подробнее →
Суд конфисковал все имущество Януковича15.12.2022 08:00
Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства бывшего президента Украины Виктора Януковича, удовлетворив иск Министерства юстиции. Об этом ... подробнее →
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- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе