Залужный прокомментировал новую волну мобилизации

15.12.2022 17:00

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный в интервью изданию The Economist отметил, что украинское войско достаточно укомплектовано, но нуждается в большем количестве оружия. На вопрос ... подробнее →

В Генштабе рассказали о продвижении на Донбассе

15.12.2022 15:00

Украинские защитники продвинулись почти на 1,5 км на Донетчине. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 15 ... подробнее →

В ОП планируют отказаться от аварийных отключений электроэнергии

15.12.2022 13:00

В Украине в ближайшие дни планируют ввести плановые отключения электроэнергии на всей территории Украины. Об этом в эфире национального марафона сообщил заместитель руководителя Офиса Президента ... подробнее →

Оккупанты обвинили ВСУ в обстреле центра Донецка

15.12.2022 12:00

В оккупированном Донецке утром 15 декабря прогремели взрывы в результате обстрела из реактивных установок залпового огня. Российские пропагандисты обвиняют в атаке ВСУ. Об этом сообщают местные ... подробнее →

15 боевиков "ЛДНР" получили по 15 лет заключения

15.12.2022 11:00

Киберспециалисты Службы безопасности собрали неопровержимые доказательства вины 15 участников террористических группирований "ЛДНР", штурмовавших украинские города на юге и востоке Украины. Об этом ... подробнее →

В России произошел взрыв на нефтезаводе

15.12.2022 10:00

В результате мощного взрыва в Иркутской области России на территории нефтеперерабатывающего завода в Ангарске два человека погибли, еще пять пострадали. Об этом сообщил местный губернатор Игорь Кобзев ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

15.12.2022 09:00

За минувшие сутки наши воины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка Донецкой области. Об этом сообщает ... подробнее →

Суд конфисковал все имущество Януковича

15.12.2022 08:00

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства бывшего президента Украины Виктора Януковича, удовлетворив иск Министерства юстиции. Об этом ... подробнее →

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