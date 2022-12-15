Залужный прокомментировал новую волну мобилизации 15.12.2022 17:00 Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный в интервью изданию The Economist отметил, что украинское войско достаточно укомплектовано, но нуждается в большем количестве оружия. На вопрос ... подробнее →

В Генштабе рассказали о продвижении на Донбассе 15.12.2022 15:00 Украинские защитники продвинулись почти на 1,5 км на Донетчине. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 15 ... подробнее →

В ОП планируют отказаться от аварийных отключений электроэнергии 15.12.2022 13:00 В Украине в ближайшие дни планируют ввести плановые отключения электроэнергии на всей территории Украины. Об этом в эфире национального марафона сообщил заместитель руководителя Офиса Президента ... подробнее →