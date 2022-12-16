В Украине вводятся экстренные аварийные отключения света16.12.2022 12:00
В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света. Об этом сообщили в Офисе президента. "Просим с пониманием относиться к ... подробнее →
В деоккупированные Лиман и Святогорск на Донетчине вернули электроснабжение16.12.2022 10:00
В освобожденные от оккупантов Лиман и Святогорск Донецкой области вернули электроснабжение. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. "Деоккупированные населенные пункты ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе16.12.2022 09:00
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и ... подробнее →
ЕС согласовал девятый пакет санкций против России16.12.2022 08:00
Главы государств и правительств стран-членов Европейского союза согласовали девятый пакет санкций против Российской Федерации. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил журналист Радио Свобода Рикард ... подробнее →
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