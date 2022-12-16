В Украине вводятся экстренные аварийные отключения света 16.12.2022 12:00 В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света. Об этом сообщили в Офисе президента. "Просим с пониманием относиться к ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе 16.12.2022 09:00 За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и ... подробнее →