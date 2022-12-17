"Охотника на HIMARS" из Селидово приговорили к 12 годам тюрьмы17.12.2022 17:00
Пособник оккупантов, который собирал разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ, а также позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS, приговорили к 12 годам и 6 месяцам заключения. ... подробнее →
УЗ предупредила о задержке ряда пассажирских поездов17.12.2022 15:00
Укрзализныця возобновила энергоснабжение на всех главных участках, однако 24 рейсов следуют с задержками более часа, 18 рейсов задерживаются в пределах часа. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
В "Укрэнерго" рассказали о восстановлении энергосистемы после атаки РФ17.12.2022 13:00
По состоянию на 17 декабря энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после 9-го ракетного удара врага. Об этом сообщает пресс-центр "Укрэнерго". "Идет процесс вывода блоков атомных станций, ... подробнее →
ЕС ввел санкции против почти 200 физических и юридических лиц из России17.12.2022 11:00
Совет ЕС в пятницу принял решение о введении санкций против еще 141 физического и 49 юридических лиц в ответ на эскалацию российской войны против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе17.12.2022 09:00
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах более двадцати населенных пунктов, в том числе: Площанка, Червонопоповка, Белогоровка Луганской области; Бахмут, ... подробнее →
В Генштабе привели уточненные данные по ракетному обстрелу в пятницу17.12.2022 08:00
В ходе ракетного удара в пятницу российские оккупанты применили 74 ракеты, из которых 60 были сбиты силами ПВО, сообщили в Генштабе ВСУ. "Утром враг нанес массированный ракетный удар по гражданской ... подробнее →
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- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе