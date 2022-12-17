УЗ предупредила о задержке ряда пассажирских поездов 17.12.2022 15:00 Укрзализныця возобновила энергоснабжение на всех главных участках, однако 24 рейсов следуют с задержками более часа, 18 рейсов задерживаются в пределах часа. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

ЕС ввел санкции против почти 200 физических и юридических лиц из России 17.12.2022 11:00 Совет ЕС в пятницу принял решение о введении санкций против еще 141 физического и 49 юридических лиц в ответ на эскалацию российской войны против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, ... подробнее →