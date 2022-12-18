ВСУ нанесли удар по штабу оккупантов в Счастье

18.12.2022 16:00

Украинские защитники при помощи подполья ударили по штабу оккупантов в городе Счастье Луганской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления . "Благодаря точечному удару было ... подробнее →

УВКБ ООН начало выплачивать помощь украинцам "цифровыми деньгами"

18.12.2022 14:00

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев запустило интегрированное платежное решение на основе сети блокчейн Stellar, чтобы быстро, оперативно и прозрачно охватывать помощью тех, кто ... подробнее →

Шойгу проинспектировал оккупационные войска РФ в Украине

18.12.2022 12:00

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал российские войска, участвующие в войне в Украине, которую Кремль называет "специальной военной операцией". Об этом сообщает ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

18.12.2022 10:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах более пятнадцати населенных пунктов. Среди них - Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области и ... подробнее →

Кабмин планирует увеличить втрое количество "Пунктов несокрушимости"

18.12.2022 09:00

Украинские власти планируют втрое увеличить количество "Пунктов несокрушимости", которых сейчас функционирует более 5 тысяч. Об этом сообщает Правительственный портал по итогам внеочередного ... подробнее →

Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2023"

18.12.2022 08:00

Группа Tvorchi победила на национальном отборе представителя Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение", который состоится 9-13 мая 2023 года в Великобритании. Финал отбора в субботу ... подробнее →

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