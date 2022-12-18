ВСУ нанесли удар по штабу оккупантов в Счастье18.12.2022 16:00
Украинские защитники при помощи подполья ударили по штабу оккупантов в городе Счастье Луганской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления . "Благодаря точечному удару было ... подробнее →
УВКБ ООН начало выплачивать помощь украинцам "цифровыми деньгами"18.12.2022 14:00
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев запустило интегрированное платежное решение на основе сети блокчейн Stellar, чтобы быстро, оперативно и прозрачно охватывать помощью тех, кто ... подробнее →
Шойгу проинспектировал оккупационные войска РФ в Украине18.12.2022 12:00
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал российские войска, участвующие в войне в Украине, которую Кремль называет "специальной военной операцией". Об этом сообщает ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе18.12.2022 10:00
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов в районах более пятнадцати населенных пунктов. Среди них - Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области и ... подробнее →
Кабмин планирует увеличить втрое количество "Пунктов несокрушимости"18.12.2022 09:00
Украинские власти планируют втрое увеличить количество "Пунктов несокрушимости", которых сейчас функционирует более 5 тысяч. Об этом сообщает Правительственный портал по итогам внеочередного ... подробнее →
Стал известен представитель Украины на "Евровидении-2023"18.12.2022 08:00
Группа Tvorchi победила на национальном отборе представителя Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение", который состоится 9-13 мая 2023 года в Великобритании. Финал отбора в субботу ... подробнее →
- Суд отправил за решетку двух агентов РФ с Донетчины11:00
- ВСУ освободили поселок в Луганской области (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В "ЛНР" частично отменили комендантский час на Новый год и Рождество15:00
- В оккупированном Донецке под обстрел попал отель «Виктория»12:00
- В "ЛНР" анонсировали "выравнивание" коммунальных тарифов11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Укрпочта закупила 5 комплектов Starlink для отделений Донецкой области17:00
- Фонд Ахметова доставил гумпомощь в Покровский район Донетчины15:00
- Личного информатора террориста Гиркина приговорили к 10 годам тюрьмы12:00
- Украина и РФ провели очередной большой обмен пленными18:00
- Залужный озвучил подробности "предновогоднего" ракетного удара РФ по Украине17:00
- Кабмин утвердил новый порядок учета военнообязанных13:00
- Суд отправил за решетку двух агентов РФ с Донетчины11:00
- ВСУ освободили поселок в Луганской области (ВИДЕО)10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Украине вводится добровольная регистрация онлайн-медиа17:00
- В "ЛНР" частично отменили комендантский час на Новый год и Рождество15:00
- Вибираємо акумулятор для ноутбука Lenovo13:00
- В оккупированном Донецке под обстрел попал отель «Виктория»12:00
- Вибираємо акумулятор для ноутбука Lenovo13:00
- Знайдіть свої виграшні промокоди на казино та вигравайте реальні гроші від кращого онлайн казино18:00
- Відкрито реєстрацію заявок на отримання техніки для зберігання зерна від ООН17:00
- Новая коллекция женских комбинезонов в INTERTOP14:00
- Стоит ли давать снотворное детям? 16:00
- Напиши лист святому Миколаю та розкажи свою історію17:00
- Неудачный сезон Наполи в еврокубках сезона 2017/201813:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Украинским беженцам разрешат остаться в Канаде на постоянной основе
- В оккупированном Донецке под обстрел попал отель «Виктория»
- Личного информатора террориста Гиркина приговорили к 10 годам тюрьмы
- Залужный озвучил подробности "предновогоднего" ракетного удара РФ по Украине
- Фонд Ахметова доставил гумпомощь в Покровский район Донетчины
- Укрпочта закупила 5 комплектов Starlink для отделений Донецкой области
- В "ЛНР" анонсировали "выравнивание" коммунальных тарифов
- Вибираємо акумулятор для ноутбука Lenovo
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе