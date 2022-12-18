ВСУ нанесли удар по штабу оккупантов в Счастье 18.12.2022 16:00 Украинские защитники при помощи подполья ударили по штабу оккупантов в городе Счастье Луганской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления . "Благодаря точечному удару было ... подробнее →

УВКБ ООН начало выплачивать помощь украинцам "цифровыми деньгами" 18.12.2022 14:00 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев запустило интегрированное платежное решение на основе сети блокчейн Stellar, чтобы быстро, оперативно и прозрачно охватывать помощью тех, кто ... подробнее →

Шойгу проинспектировал оккупационные войска РФ в Украине 18.12.2022 12:00 Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал российские войска, участвующие в войне в Украине, которую Кремль называет "специальной военной операцией". Об этом сообщает ... подробнее →