Жителям Краматорска предлагают бесплатные дрова для отопления домов

19.12.2022 17:00

Жители Краматорска могут получить бесплатные дрова для обогрева. Об этом сообщает Краматорская ГВА. "Получить помощь в виде древесины топливной могут все жители города, которые имеют печное ... подробнее →

Оккупанты начали установку новогодней ёлки в центре Мариуполя

19.12.2022 15:00

В захваченном российскими войсками Мариуполе идет установка новогодней ёлки. Об этом сообщает местное пророссийское СМИ «ДАН». Отмечается, что дерево было доставлено в оккупированный ... подробнее →

Сегодня аварийные отключения света ожидаются в 10 областях -Укрэнерго

19.12.2022 13:00

На 11:00 понедельника, 19 декабря, в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация, в 10 областях продолжаются аварийные отключения света, а восстановление может занять "длительное время". Об этом ... подробнее →

Кремль установил "специальный" прожиточный минимум для жителей оккупированной Луганщины

19.12.2022 12:00

В так называемой "лнр" кремль установил прожиточный минимум на 22% ниже принятого российскими властями. Об этом сообщает Луганская ОВА в Телеграм. "Равные, свои, но только на три четверти. Согласно ... подробнее →

На Донетчине от обстрелов россиян погибли три мирных жителя

19.12.2022 11:00

За 18 декабря россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Бахмуте и 1 в Торском. Об этом сообщил глава ДонОВА Павел Кириленко. Еще 4 человека в области получили ранения. подробнее →

Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 (ВИДЕО)

19.12.2022 10:00

На чемпионате мира по футболу сборная Аргентины победила в финале сборную Франции по послематчевым пенальти, сообщает LIGA . Финальный матч начался в 17:00 и закончился в 19:56 по Киеву. Основное и ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

19.12.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Бахмутское, ... подробнее →

Российские оккупанты атаковали Киев "Шахедами"

19.12.2022 08:00

Сегодня утром россияне массированно атаковали Киев дронами. По данным главы КГВА Сергея Попко, во время атаки на Киев силы ПВО сбили около 15 иранских "Шахедов". "Столица выдержала несколько волн атак ... подробнее →

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