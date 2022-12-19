Жителям Краматорска предлагают бесплатные дрова для отопления домов 19.12.2022 17:00 Жители Краматорска могут получить бесплатные дрова для обогрева. Об этом сообщает Краматорская ГВА. "Получить помощь в виде древесины топливной могут все жители города, которые имеют печное ... подробнее →

Оккупанты начали установку новогодней ёлки в центре Мариуполя 19.12.2022 15:00 В захваченном российскими войсками Мариуполе идет установка новогодней ёлки. Об этом сообщает местное пророссийское СМИ «ДАН». Отмечается, что дерево было доставлено в оккупированный ... подробнее →