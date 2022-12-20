Путин в Кремле наградил гауляйтеров оккупированных территорий Украины

20.12.2022 17:00

Президент России Владимир Путин в Кремле вручил ордена предателям Украины, сотрудничающим с РФ на оккупированных территориях. Об этом сообщают российские СМИ. Так называемые "главы" "ДНР" и "ЛНР" ... подробнее →

Зеленский посетил Бахмут

20.12.2022 16:00

Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут Донецкой области, где идут одни из самых ожесточенных боев с российскими оккупантами. Об этом он сообщил в Telegram . "Крепость ... подробнее →

На Донбассе ВСУ сбили два вертолета российских оккупантов

20.12.2022 15:00

Вчера, 19 декабря, подразделения Воздушных сил ВСУ сбили на Донбассе два российских вертолета Ми-8. Об этом сообщает Командование Воздушных сил. "Установлен тип вертолетов, сбитых 19 декабря ... подробнее →

В России заявили об обстреле Белгородской области

20.12.2022 13:00

В Российском городе Шебекино, что недалеко от границы с Украиной, прогремели взрывы, часть города осталась без света, есть раненный. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ... подробнее →

В Кабмине анонсировали поступление в Украину более 10 тысяч антенн Starlink

20.12.2022 12:00

В Украину уже в ближайшие месяцы в Украину будут отправлены более 10 тысяч терминалов Starlink. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Bloomberg . По его словам, Украина ... подробнее →

"Поезд Святого Николая" отправился на Донетчину с подарками для детей

20.12.2022 11:00

Вчера Святой Николай поездом Укрзализныци отправился на Донетчину, чтобы доставить подарки детям освобожденных от российских захватчиков территорий. Об этом первая леди Украины Елена Зеленская ... подробнее →

В оккупированном Донецке под обстрел попал медуниверситет

20.12.2022 10:00

В оккупированном Донецке в результате обстрела вечером 19 декабря повреждено здание Донецкого медицинского национального университета. Снаряд попал в крышу и пробил стену спортзала. Возникло ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

20.12.2022 09:00

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Серебрянское Луганской области и Верхнекаменское, Подгородное, ... подробнее →

Путин и Лукашенко провели переговоры в Минске

20.12.2022 08:00

В понедельник, 19 декабря 2022 года, президент РФ Владимир Путин впервые за несколько лет прилетел в Беларусь, чтобы встретиться с Александром Лукашенко, сообщает Корреспондент.net . Во время визита ... подробнее →

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