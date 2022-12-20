Путин в Кремле наградил гауляйтеров оккупированных территорий Украины 20.12.2022 17:00 Президент России Владимир Путин в Кремле вручил ордена предателям Украины, сотрудничающим с РФ на оккупированных территориях. Об этом сообщают российские СМИ. Так называемые "главы" "ДНР" и "ЛНР" ... подробнее →

Зеленский посетил Бахмут 20.12.2022 16:00 Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря приехал в Бахмут Донецкой области, где идут одни из самых ожесточенных боев с российскими оккупантами. Об этом он сообщил в Telegram . "Крепость ... подробнее →

На Донбассе ВСУ сбили два вертолета российских оккупантов 20.12.2022 15:00 Вчера, 19 декабря, подразделения Воздушных сил ВСУ сбили на Донбассе два российских вертолета Ми-8. Об этом сообщает Командование Воздушных сил. "Установлен тип вертолетов, сбитых 19 декабря ... подробнее →