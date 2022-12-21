В ОП назвали главные задачи визита Зеленского в США21.12.2022 17:00
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что визит Президента Украины Владимира Зеленского в США после того, как глава государства вчера побывал в Бахмуте, очень символичен. Об этом ... подробнее →
Суд открыл дело о банкротстве ММК им. Ильича21.12.2022 15:00
Хозяйственный суд Запорожской области открыл дело о банкротстве ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича", входящего в группу "Метинвест". Об этом сообщается в системе раскрытия ... подробнее →
В Укрэнерго назвали регионы с самой сложной ситуацией21.12.2022 13:00
К утру 21 декабря сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, а также ограничения, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками. Об этом ... подробнее →
В ЛугОВА рассказали о ценах на продукты в "ЛНР"21.12.2022 12:00
На всей временно оккупированной территории Луганской области продукты дороже, чем на подконтрольной территории. Кое-где стоимость продуктов выше в два раза. Об этом сообщает Луганская ОВА, передает ... подробнее →
В Нидерландах запустили "украинский" трамвай21.12.2022 11:00
В Нидерландах появился трамвай с уникальным украинским дизайном, призывающим поддержать фандрейзинговую платформу UNITED24. Об этом сообщает Укринформ . Трамвай №1 курсирует между двумя городами ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе21.12.2022 09:00
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Масютовка Харьковской области; Подкуйчанск, Диброва и ... подробнее →
Зеленский отправился в США для встречи с Байденом21.12.2022 08:00
Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Соединенные Штаты. Об этом он сообщил в Twitter . "Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с ... подробнее →
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- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе