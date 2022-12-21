В ОП назвали главные задачи визита Зеленского в США 21.12.2022 17:00 Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что визит Президента Украины Владимира Зеленского в США после того, как глава государства вчера побывал в Бахмуте, очень символичен. Об этом ... подробнее →

Суд открыл дело о банкротстве ММК им. Ильича 21.12.2022 15:00 Хозяйственный суд Запорожской области открыл дело о банкротстве ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича", входящего в группу "Метинвест". Об этом сообщается в системе раскрытия ... подробнее →