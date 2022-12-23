В Украине продлили коронавирусный карантин

23.12.2022 17:00

В Украине до 30 апреля 2023 года продлили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщил в Telegram постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. Он уточнил, что ... подробнее →

Укрпочта возобновила доставку соцвыплат на деоккупированных территориях Луганщины

23.12.2022 15:00

В освобожденных от оккупантов районах Луганской области возобновлены социальные выплаты. Об этом сообщает Минреинтеграции. "Укрпочта впервые провела социальные выплаты в деоккупированных населенных ... подробнее →

Украинский суд вынес приговор российскому певцу-депутату

23.12.2022 13:00

По материалам СБУ к 15 годам тюрьмы приговорен депутат Госдумы РФ, голосовавший за признание "Л/ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства ... подробнее →

Зеленский вернулся в Украину

23.12.2022 12:00

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев после визита в США и записал короткое видеообращение из своего кабинета. Президент заявил, что работает "ради победы" и показал, как у него в ... подробнее →

В Лимане задержали информатора оккупантов

23.12.2022 11:00

Служба безопасности Украины задержала жителя г. Лимана, который передавал врагу данные о местах расположения подразделений ВСУ.Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "Он собирал разведданные о ... подробнее →

За сутки на Донетчине российские оккупанты убили четверых гражданских

23.12.2022 10:00

За четверг, 22 декабря, российские войска убили четверых мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Сообщается, что два человека погибли в Часовом Яру и ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

23.12.2022 09:00

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Высокое Сумской области, Хатное на Харьковщине, Стельмаховка, Андреевка, Надежда, Макеевка, ... подробнее →

В Мариуполе оккупанты начали снос разбомбленного Драмтеатра

23.12.2022 08:00

В Мариуполе оккупанты сносят здание Драматического театра, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. "Пока Мариуполь в экзиле думает о культурной деоккупации, в Мариуполе оккупанты снесли ... подробнее →

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