В Украине продлили коронавирусный карантин23.12.2022 17:00
В Украине до 30 апреля 2023 года продлили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщил в Telegram постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. Он уточнил, что ... подробнее →
Укрпочта возобновила доставку соцвыплат на деоккупированных территориях Луганщины23.12.2022 15:00
В освобожденных от оккупантов районах Луганской области возобновлены социальные выплаты. Об этом сообщает Минреинтеграции. "Укрпочта впервые провела социальные выплаты в деоккупированных населенных ... подробнее →
Украинский суд вынес приговор российскому певцу-депутату23.12.2022 13:00
По материалам СБУ к 15 годам тюрьмы приговорен депутат Госдумы РФ, голосовавший за признание "Л/ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства ... подробнее →
Зеленский вернулся в Украину23.12.2022 12:00
Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Киев после визита в США и записал короткое видеообращение из своего кабинета. Президент заявил, что работает "ради победы" и показал, как у него в ... подробнее →
В Лимане задержали информатора оккупантов23.12.2022 11:00
Служба безопасности Украины задержала жителя г. Лимана, который передавал врагу данные о местах расположения подразделений ВСУ.Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "Он собирал разведданные о ... подробнее →
За сутки на Донетчине российские оккупанты убили четверых гражданских23.12.2022 10:00
За четверг, 22 декабря, российские войска убили четверых мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Сообщается, что два человека погибли в Часовом Яру и ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе23.12.2022 09:00
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Высокое Сумской области, Хатное на Харьковщине, Стельмаховка, Андреевка, Надежда, Макеевка, ... подробнее →
В Мариуполе оккупанты начали снос разбомбленного Драмтеатра23.12.2022 08:00
В Мариуполе оккупанты сносят здание Драматического театра, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. "Пока Мариуполь в экзиле думает о культурной деоккупации, в Мариуполе оккупанты снесли ... подробнее →
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- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе