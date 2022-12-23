В Украине продлили коронавирусный карантин 23.12.2022 17:00 В Украине до 30 апреля 2023 года продлили карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, сообщил в Telegram постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. Он уточнил, что ... подробнее →

Укрпочта возобновила доставку соцвыплат на деоккупированных территориях Луганщины 23.12.2022 15:00 В освобожденных от оккупантов районах Луганской области возобновлены социальные выплаты. Об этом сообщает Минреинтеграции. "Укрпочта впервые провела социальные выплаты в деоккупированных населенных ... подробнее →

Украинский суд вынес приговор российскому певцу-депутату 23.12.2022 13:00 По материалам СБУ к 15 годам тюрьмы приговорен депутат Госдумы РФ, голосовавший за признание "Л/ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства ... подробнее →