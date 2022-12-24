Синоптик дал прогноз погоды на Рождество 24.12.2022 17:00 На Рождество, 25 декабря, в Украине ожидается теплая погода без снега. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, сообщает "Метеопрог" . По словам синоптика, только на Полесье, крайнем севере и на ... подробнее →

В Киеве задержали владельца ломбардов "ДНР" 24.12.2022 13:00 Владельца донецких ломбардов, дистанционно финансировавшего "ДНР", задержали в Киеве. Об этом сообщает Государственное бюро расследований. "Злоумышленник решил не закрывать сеть ломбардов на ... подробнее →