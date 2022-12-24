Синоптик дал прогноз погоды на Рождество

24.12.2022 17:00

На Рождество, 25 декабря, в Украине ожидается теплая погода без снега. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, сообщает "Метеопрог" . По словам синоптика, только на Полесье, крайнем севере и на ... подробнее →

В Укрэнерго сообщили о прекращении работы одной из электростанций

24.12.2022 15:00

По состоянию на 24 декабря работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработку одна из электростанций. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго. ... подробнее →

В Киеве задержали владельца ломбардов "ДНР"

24.12.2022 13:00

Владельца донецких ломбардов, дистанционно финансировавшего "ДНР", задержали в Киеве. Об этом сообщает Государственное бюро расследований. "Злоумышленник решил не закрывать сеть ломбардов на ... подробнее →

В "ДНР" запретили вывоз металлолома

24.12.2022 11:00

Главарь "ДНР" Пушилин своим "указом" ввел запрет на вывоз металлолома. "Установить временный запрет на вывоз лома и отходов цветных и (или) черных металлов за пределы административных границ Донецкой ... подробнее →

В Минреинтеграции рассказали о правилах проверок переселенцев

24.12.2022 09:00

Проводить проверки мест проживания переселенцев будут только в случае обращения правоохранителей в органы соцзащиты при наличии подозрения о неправомерном получении помощи. Об этом сообщает ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

24.12.2022 08:00

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка Луганской области и Ямполовка, Раздоловка, Бахмутское, Бахмут, Северное, Нью-Йорк, ... подробнее →

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