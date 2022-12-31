Украина и РФ провели очередной большой обмен пленными

31.12.2022 18:00

В субботу Украина и РФ провели очередной обмен пленными: Украина вернула 140 человек, Россия – 82. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак в Telegram . "Это очередной большой обмен, который ... подробнее →

Залужный озвучил подробности "предновогоднего" ракетного удара РФ по Украине

31.12.2022 17:00

По предварительным данным, 31 декабря Россия выпустила более 20 крылатых ракет по Украине, ПВО уничтожила 12 из них. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook. ... подробнее →

Кабмин утвердил новый порядок учета военнообязанных

31.12.2022 13:00

Кабинет министров 30 декабря утвердил новый порядок воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram . ... подробнее →

Суд отправил за решетку двух агентов РФ с Донетчины

31.12.2022 11:00

Двое жителей Донецкой области, которые передавали окупантам информацию о позициях ВСУ, проведут более 5 лет за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. Прокуроры ... подробнее →

ВСУ освободили поселок в Луганской области (ВИДЕО)

31.12.2022 10:00

Украинские защитники освободили поселок Новоселовское в Луганской области, сообщает пресс-служба Луганской ОВА в Facebook. Отмечается, что украинский населенный пункт освободили штурмовые группы при ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

31.12.2022 09:00

За минувшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Белогоровка, Бахмутское, Подгородное, ... подробнее →

Показано c 1 по 6 (из 6 новостей)

Архив - все новости
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх