Украина и РФ провели очередной большой обмен пленными 31.12.2022 18:00 В субботу Украина и РФ провели очередной обмен пленными: Украина вернула 140 человек, Россия – 82. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак в Telegram . "Это очередной большой обмен, который ... подробнее →

Залужный озвучил подробности "предновогоднего" ракетного удара РФ по Украине 31.12.2022 17:00 По предварительным данным, 31 декабря Россия выпустила более 20 крылатых ракет по Украине, ПВО уничтожила 12 из них. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook. ... подробнее →