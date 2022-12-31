Украина и РФ провели очередной большой обмен пленными31.12.2022 18:00
В субботу Украина и РФ провели очередной обмен пленными: Украина вернула 140 человек, Россия – 82. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак в Telegram . "Это очередной большой обмен, который ... подробнее →
Залужный озвучил подробности "предновогоднего" ракетного удара РФ по Украине31.12.2022 17:00
По предварительным данным, 31 декабря Россия выпустила более 20 крылатых ракет по Украине, ПВО уничтожила 12 из них. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook. ... подробнее →
Кабмин утвердил новый порядок учета военнообязанных31.12.2022 13:00
Кабинет министров 30 декабря утвердил новый порядок воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram . ... подробнее →
Суд отправил за решетку двух агентов РФ с Донетчины31.12.2022 11:00
Двое жителей Донецкой области, которые передавали окупантам информацию о позициях ВСУ, проведут более 5 лет за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. Прокуроры ... подробнее →
ВСУ освободили поселок в Луганской области (ВИДЕО)31.12.2022 10:00
Украинские защитники освободили поселок Новоселовское в Луганской области, сообщает пресс-служба Луганской ОВА в Facebook. Отмечается, что украинский населенный пункт освободили штурмовые группы при ... подробнее →
Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе31.12.2022 09:00
За минувшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Белогоровка, Бахмутское, Подгородное, ... подробнее →
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