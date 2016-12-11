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Интернаты Украины: система не реагирует на потребности детей, а питается детьми
За последние годы в Украине ситуация относительно заполняемости интернетных учреждений изменилась: если раньше в них было больше детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, то сегодня таких детей менее 10% – чуть более, чем 9 тыс. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала исполнительный директор Благотворительного фонда «Надежда и жилье для детей» Надежда Татарчук.
«Последние два года мы проводили комплексное исследование системы защиты детей, и фокусировались на интернатах. Один из тезисов нашего аудита говорит о том, что эта система не реагирует на потребности детей и семей, а питается детьми», – подчеркнула она.
По словам Татарчук, дети попадают в интернаты не из-за инвалидности или нарушения состояния здоровья. «80% детей в интернатах – из несостоятельных семей, то есть тех, которые живут в бедности, безработные, страдают от алкоголизма и тому подобное», – отметила она.
«Финансирование интернатов происходит в составе образовательной и медицинской субвенции, предоставляемой из государственного бюджета местным. В областных программах социально-экономического развития предусматриваются значительные суммы на проведение ремонтов в интернатах. Поэтому можно сказать, что это государственный бюджет», – сообщила Татарчук.
«При этом, как сказал нам один директор, "больше детей – больше денег". Чтобы сохранить рабочие места и зарплаты, нужно, чтобы больше детей попадало в интернаты», – рассказала она.
Направление в интернаты, выдаются на областном уровне. Процедура довольно проста: район обращается в областной департамент образования или здравоохранения, и они выписывают направление. «У нас есть 418 интернатных заведений разного типа, созданных для детей, имеющих психофизические нарушения. Как правило, дети туда попадают по рекомендации психолого-медико-педагогической консультации. Это очень упрощенная процедура. 15-30 минут на то, чтобы решить, может ли ребенок учиться в школе – мы подвергаем эту норму сомнению», – подчеркнула Татарчук.
Эксперт уточнила, что для ребенка из несостоятельной семьи необходимы показания и объяснения, которые предоставляют местные отделы и управления образования. В 60% случаев это происходит по инициативе учителей школ по результатам успеваемости.
«Но мы говорим не о закрытии интернатов, а о деинституционалиации ухода за ребенком. В первую очередь о создании мощной системы поддержки по месту жительства ребенка. То есть в каждом районе ребенок и семья должны иметь доступ к социальным услугам», – считает представитель Фонда.
По словам Татарчук, должны быть 3 основных вида услуг. «Услуги, направленные за сохранение семьи, услуга срочного реагирования для детей и женщин с детьми, попавших в ситуацию, когда есть угроза жизни и здоровью, и услуги, альтернативные семьи – приемная семья, малые групповые дома и тому подобное», – сообщила она.
«Мы закрыли 2 интерната и создали центры предоставления услуг на уровне районов, и годами из этих районов ни один ребенок не попадает в областной интернат. Если в районе эти услуги финансируются из района, они отслеживают и качество. Специалисты работают достаточно оперативно – нет возможности держать ребенка в интернате 10 лет. К сожалению, ситуация ухудшается, количество детей увеличивается, растет и потребность в услугах и быстром реагировании на риски», – рассказала Татарчук.
По подсчетам Фонда, содержание ребенка в детском доме от рождения до 4 лет обходится в 10-12 тыс. грн в месяц. В интернате эта сумма варьируется до 7 тыс. грн в месяц. А предоставление услуг на местном уровне обходится от 300 до 1500 грн в месяц на ребенка.
«Политическая ситуация в стране и частая смена правительства тоже имели последствия на принятие решений. Но в ноябре Кабмином было утверждено положение о таких комплексных центрах услуг на местном уровне. Следующим шагом будет разработка стандартов», – сообщила она.
По словам Татарчук, на сегодняшний день есть много просьб от руководителей местной власти о том, что им нужны такие услуги. Но должен быть норматив, регулирующий рамки создания этих услуг, им нужно помочь.
В ходе недавно проведенных общественных слушаний по данной теме при участии премьер-министр общественные организации высказали предложение сформировать нормальный государственный заказ на подготовку специалистов в этой сфере. Ведь на сегодняшний день в заказчиках даже нет Министерства социальной политики.
«Я боюсь, что будут просто закрывать интернаты, будут их объединять, или возвращать детей в семьи без предварительной подготовки. Семьям нужен социальный костыль, который их будет поддерживать, учить, мониторить и тому подобное», – считает исполнительный директор БФ.
Источник Донецкие новости.
Теги: Донбасс, дети, сирота, интернат
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