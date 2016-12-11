Все рубрики раздела
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Пока запад развивается — восток гибнет. ВИДЕО07:51
Как побеждает Майдан в цивилизованных странах
В Южной Корее после нескольких недель массовых протестов парламент объявил импичмент президенту страны Пак Кын Хе.
Президент, в свою очередь, заявила, что подчиняется решению парламента и воле корейского народа.
«Я решительно принимаю голос парламента и народа страны, и искренне желаю прекращения нынешнего хаоса», — сказала Пак Кын Хе.
Вот так заканчиваются массовые уличные протесты в нормальных, цивилизованных странах. В теории конечно президент Кореи могла бы сказать, что на улице собрался не народ, а вооруженные боевики, наркоманы и радикалы, поэтому она срать хотела на мнение улицы и жестоко разгонит собравшихся силами полиции. А потом парламент страны мог бы принять диктаторские законы простым поднятием рук в нарушение Конституции. А потом начались бы беспорядки и уличные бои с массовыми жертвами. И Пак Кын Хе все время твердила бы, что во всем виновата Америка, а все участники протеста получают за это деньги и печеньки от Госдепа.
Но к счастью, у власти в Южной Корее адекватные политики, у которых есть свои недостатки, но также есть и понимание, что есть черта, которую нельзя переходить. Поэтому они не будут забивать своих оппонентов в кровавый фарш, чтобы продержаться у власти еще полгода, а цивилизованно проведут внеочередные выборы президента.
Именно так и должен был закончиться Майдан в Украине, если бы страной управлял не урка-дегенерат, а нормальный человек с минимальными аналитическими способностями.
Это на заметку нашим кровавым ублюдкам-регионалам, которые до сих пор что-то блеют про «государственный переворот».
Источник deniskazansky.
Теги: Донбасс, Южная Корея, Майдан
- Украинка завоевала "золото" на Чемпионате мира по легкой атлетике
- Сергея Бубку переизбрали на должность вице-президента IAAF
- "Донбасс" выбрал Халикова и Березовского
- ХК "Донбасс" расстался с главным тренером
- В Донбассе пройдут соревнования по горному туризму
- В Мариуполе готовятся к чепионату среди горнолыжников и сноубордистов
- СБУ перекрыла канал финансирования терроризма через поставку продуктов в "ДНР"14:40
- В Донецкой области с нового года обещают строить жилье для переселенцев из зоны АТО14:02
- Люди Бородая сорвали депортацию боевика "ЛНР" из России в Украину12:15
- Світлодарськ дуга: бойовики в паніці дезертирують12:10
- Русскоязычные боевики "ЛНР" не хотят "служить" с иностранцами-уголовниками11:35
- Станицу Луганскую продолжают "кошмарить" снайпер и гранатометчики боевиков 10:24
- Мариуполец купается с помощью стиральной машины 10:15
- Донецкой области пророчат в ближайшее время футбольный бум08:30
- У Мінську домовились про встановлення тиші на Донбасі08:10
- Мариупольский предновогодний «Оливье тест 2016»: салат стал дешевле 22:15
- Верховная Рада отдала "крымские деньги" на зарплаты шахтерам17:18
- СБУ разоблачила предателя в ВСУ, работавшего на российскую разведку17:10
- Главного аудитора НАТО нашли мертвым с пулевым ранением в голову17:02
- «Точка-У» будет вскоре Украиной расконсервирована16:52
- Новинский едет в ПАСЕ спасать свою шкуру16:48
- Шелк, бархат, жемчуг и красный цвет: в чем встречать Новый Год 201716:15
- Украина отказалась бойкотировать соревнования по биатлону в России16:00
- Стала відома зарплатня міністра фінансів Данилюка15:45
- В Украину возвращается ГАИ15:40
- Рада лишила Савченко права представлять Украину в ПАСЕ15:25
- Зелёные красавицы в столице Приазовья: цены, качество, выбор20:33
- День зимнего солнцестояния15:49
- Убийца «Мом». Согревающая мазь может быть смертельно опасной15:41
- Импортозамещение по буйски, или А, чё там у...13:51
- Целительный сок излечит от рака07:38
- Луганск: налог на жизнь15:47
- День святого Николая: Что нужно знать о празднике15:35
- Инсульт боится сосновых шишек13:48
- Кашель и бронхит проходят вмиг. Достаточно выпить перед сном это натуральное средство08:54
- Пока запад развивается — восток гибнет. ВИДЕО07:51
- "Захарченко в запое, Гиви исчез"
- Волонтеры со Светлодарской дуги записали жесткое видеобращение к Порошенко и Полтораку. ВИДЕО
- Ольга Фреймут снялась в российском "мыле": украинскую инспекторшу намочили и раздели прямо в кадре. ВИДЕО
- "Пусть Украина горит огнем. Я себе заработаю!" - Червоненко шокировал циничным заявлением после собственной катастрофы в Одессе
- “Элита” “ДНР” экстренно выезжает из Углегорска и Дебальцево – в гостиницах Енакиево нет свободных мест
- Ультиматумы Лаврова и переговоры с террористами: какую игру затеял Кремль по Донбассу?
- В Донецке взорвался бывший сотрудник СБУ, который работал в Мариуполе
- Почему Светлодарская дуга так важна для обеих сторон конфликта
- Готовится показушная блокада Донбасса?
- В «ДНР» хотят провести «референдум о присоединении к России»