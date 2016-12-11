Как побеждает Майдан в цивилизованных странах

11.12.2016 21:44

В Южной Корее после нескольких недель массовых протестов парламент объявил импичмент президенту страны Пак Кын Хе.

Президент, в свою очередь, заявила, что подчиняется решению парламента и воле корейского народа.

«Я решительно принимаю голос парламента и народа страны, и искренне желаю прекращения нынешнего хаоса», — сказала Пак Кын Хе.

Вот так заканчиваются массовые уличные протесты в нормальных, цивилизованных странах. В теории конечно президент Кореи могла бы сказать, что на улице собрался не народ, а вооруженные боевики, наркоманы и радикалы, поэтому она срать хотела на мнение улицы и жестоко разгонит собравшихся силами полиции. А потом парламент страны мог бы принять диктаторские законы простым поднятием рук в нарушение Конституции. А потом начались бы беспорядки и уличные бои с массовыми жертвами. И Пак Кын Хе все время твердила бы, что во всем виновата Америка, а все участники протеста получают за это деньги и печеньки от Госдепа.

Но к счастью, у власти в Южной Корее адекватные политики, у которых есть свои недостатки, но также есть и понимание, что есть черта, которую нельзя переходить. Поэтому они не будут забивать своих оппонентов в кровавый фарш, чтобы продержаться у власти еще полгода, а цивилизованно проведут внеочередные выборы президента.

Именно так и должен был закончиться Майдан в Украине, если бы страной управлял не урка-дегенерат, а нормальный человек с минимальными аналитическими способностями.

Это на заметку нашим кровавым ублюдкам-регионалам, которые до сих пор что-то блеют про «государственный переворот».

Источник deniskazansky.