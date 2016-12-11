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Кто есть кто в «парламенте» группировки «ДНР»
Криминальный авторитет, жена «народного губернатора», бывший член «МММ» и сторож на проходной фабрики – вот далеко не полный список членов «народного совета» группировки «ДНР», которая в Украине признана террористической. Какова структура этой «организации», и кто именно сейчас наполняет её ряды – в материале донецкого блогера Станислава Васина.
– «Парламент» группировки «ДНР» располагается в захваченном здании Донецкой областной администрации и является абсолютно декоративной структурой. В «народном совете» сосредоточен весь абсурд, свойственный неподконтрольным территориям. Первыми вопросами, рассматриваемыми «депутатами» в 2014 году, были следующие: где будет «столица» сепаратистов и является ли вновь созданный «орган» «парламентом» группировки «ДНР» – или всей «Новороссии». В силу активных боёв в Славянске в 2014 году многие были убеждены, что «столица» боевиков должна находиться именно там, а не в Донецке.
К концу 2016-го в стенах Донецкой ОГА изменилось не так уж много. Во-первых, её наполняют фактически те же самые люди, что и в 2014 году. Чего стоит один Александр Хряков – «местный Жириновский», как его здесь называют. Провокатор и пропагандист, который весной 2014-го стоял на одной сцене с Губаревым в советской пилотке и в таких же советских значках. Человек этот отличился сдачей боевикам данных об украинских журналистах, когда те ещё присутствовали в Донецке. Или Юрий Покинтелица – тоже местный «нардеп», по совместительству «народный мэр» Макеевки в недавнем прошлом. А в 90-х – криминальный авторитет по кличке «Фикс». Или Виталий Метла – пример настоящей «народной власти», когда ещё вчера человек заведовал шлагбаумом на табачной фабрике, а сегодня – главарь подразделения боевиков и «депутат».
Все перечисленные личности украшают собой «фракцию» «Донецкая республика». Она во всём поддерживает Александра Захарченко. Но есть в «народном совете» боевиков и отголоски 2014-го – «фракция» «Свободный Донбасс», в числе которой всего 32 человека против 68 в «Донецкой республике». Здесь заседает нечто вроде местной «оппозиции», в число которой входит и Екатерина Губарева – супруга того самого «народного губернатора», которого в своё время так продвигал Хряков в пилотке. Но самого Павла Губарева во «фракции» нет. Зато есть Сергей Цыплаков – представитель настоящей «политической» династии. Свой путь он, как и многие в «Свободном Донбассе», начинал с Губаревым во время штурма Донецкой областной администрации. За что и получил «депутатское» кресло. А вот отец Цыплакова – Геннадий – «экс-премьер-министр» группировки «ЛНР», который был найден повешенным после обвинения в «государственной измене».
Еще одна «фракция» – «Донецкая республика». Ее лидер – Денис Пушилин – когда-то начинал в «МММ» Мавроди. А недавно отличился и ещё один её «депутат». Речь идёт о Валерии Скороходове. В эфире российского телеканала «НТВ» он заявил, что в Украине есть только один «политик», который заинтересован в конце войны. И это – Александр Захарченко. Когда ведущий уточнил, не перепутал ли он государство, Скороходов уверенно ответил, цитирую: «Кто вам сказал, что в 1945 году не были положены миллионы жизней за львовскую землю, за единый Советский Союз, что я лично и Захарченко, и мои коллеги будем её кому-то отдавать? Нет, друзья мои, мы будем «освобождать», в первую очередь, политическим путём, что приведёт к другой Украине. И мы от этого не откажемся».
Источник Радио Свобода.
Теги: Донбасс, парламент, ДНР
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