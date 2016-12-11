Очень страшные вещи происходят на Донбассе

11.12.2016 16:10

Часто пытаюсь понять, как и чем сейчас живет оккупированный Донбасс, особенно та его часть, которая «у нас» смачно величается «ватой» и, поверьте, дело не в каком-то там низменном желании обозвать и унизить простого ни в чем не повинного человека, нет. Дело тут далеко не в унижении, а в том, что я на самом деле не мог, да и в какой-то мере и сейчас не могу понять, как абсолютно не глупые люди, вот как например тот же А.Ходаковский, могли повестись на, нет, даже не на предательство, ибо это уже случилось как следствие, а на глупость, так откровенно сквозившую из очевидно пустых, во всяком случае для меня, призывов российской пропаганды, которая уже и толкнула в результате этих ватников на упомянутое предательство.

Как обычно, беру оригинал, ибо только он наиболее правдиво отображает истинное положений вещей на Донбассе, а так как материал довольно обширный, разобью его на несколько частей выбрав на мой взгляд самое интересное.

За оригинал беру Диалог Донбасс-Москва: «Зачем вы нас уничтожаете?!»опубликованный6 декабря на страничке «Вконтакте» у А.Ходаковского с неким политологом и журналистом Н.Макеевой (ЕСМ).

Обратите внимание на название: «Зачем вы нас уничтожаете?!». А где же памятные и дорогие сердцу – «Путин приди», или «Путин введи войска»? Все, уже не надо приди??? Уже, — «Зачем вы нас уничтожаете???» как сменилась риторика а??? каково прозрение в массах… Ну я уже говорил – вата ватой, что тут добавить!!!

Начну с маленьких штрихов по оценке ситуации в ДыНыРы и нескольких штрихов о роли и месте, как ополчения в целом, так и их министерства оборони в частности, ибо такая информация не просто интересна для обычного обывателя, она еще и ценна для любой спецслужбы, или разведывательного органа, так что ГУР МОУ, если еще не промониторили – дарю.

А.Ходаковский: мы не украинскими, а своими собственными руками уничтожаем свой актив. В свое время мы предали А.Пургина и после его смещения с должности, мы перешли тот рубеж, за которым был еще какой-то рассвет, была какая-то динамика этого движения – «Русского мира», теперь мы перешли в период мракобесия и сейчас в нем очень уверенно и статично находимся.

Сейчас эту прослойку пытаются всеми силами… (оговорка по Фрейду!!!), точнее сейчас ее еще не уничтожают, потому что она еще нужна, потому что надо же воевать потому, что надо, чтобы какие то дураки…(еще ода оговорка по Фрейду!!! И она супер важная, т.к. Ходаковский прямо называет ополченцев — дураками). Вот я сегодня собрал командиров подразделений и они мне докладывают, что там 8 человек погибло за три недели, там столько — то, потери, потери, потери. За сутки на бойца выделяется 48 патронов, это полтора рожка, т.е. если идет любая активизация, то воевать особо то нечем. Пришла в негодность вся стреляющая техника… все что у них там есть с 14 года воюет, стреляет и давно не обновлялось. Ни стволы, ни механизмы, ничего. Например, на батальон, из 30 с лишним единиц техники только на 4 единицы есть тосол (зимняя охлаждающая жидкость), все остальные на воде, которую слили и все.Россия думает о завтрашнем дне, понимая, что десятилетиями воевать с Украиной невозможно, это противоречит любому здравому смыслу и думая о завтрашнем дне, они думают, чтобы этой прослойки, этого сформированного актива не оказалось (актив и прослойка, это вата – авт.). Зачем их внедрять в социум и общество? Надо немного подождать и они маргилизируются, уйдут в отдельное состояние и будут выдавлены из общества, став чем то таким разочарованным, обиженным на весь мир и потихонечку рассосутся, умрут, успокоятся, сопьются или еще каким либо образом деградируют.

На 20 единиц техники нет аккумуляторов, которые попарно стоят и бойцы их покупают за свои деньги, а они здесь стоят около 10 тис. каждый (ого! – слышится возглас московской журналистки). В России например, можно купить 4 штуки за 50 тис. Пока еще эта прослойка, этот актив нужен потому как они еще не до конца свою грязную работу не сделали, но уже готовится почва, что в завтрешнем мире их быть не должно.

То, что эти шкурники в МО начиная от министра и заканчивая последним секретарем, они там все только на деньгах и сидят и о деньгах только и думают. Вы вот представляете себе сколько под эгидой МО вырезается сейчас наших активов – с ума сойти можно! Я ехал на передовую прошлый раз и не смог проехать. Пришлось объезжать, потому что трубы выкапывают нашей системы ирригационной, водоснабженческой, какой угодно. Вырывают выделенными бойцами, которые закреплены за теми участками. Так был вырезан полностью наш завод резинохимических изделий который имел несколько линеек по выпуску снарядов, патронов, плюс линию по производству линолеума, другие сопутствующие производства. Полтора года мы никого туда не пускали. Даже противник не смог его уничтожить, а наши его вырезали под нуль. Шахта «Октябрьская» – вырезана полностью ничего не осталось. Даже надстройки режут, не говоря уже про рельсы, кабеля и все это пилится и все это идет в копилку. Вы думаете солдатам??? Ни в коей мере. Вы знаете, сколько наш министр обороны Кононов подал на перерегистрацию (на номера ДНР) автомобилей 36 или 38 автомобилей лично его. Откуда это у него. Ну естественно из отжатой массы, которую в свое время поотжимали. Очень страшные вещи происходят.

Таким образом, из заявлений Ходаковского можно сделать очень важные выводы:

смещение Пургина стало для ДыНыРы тем Рубиконом, за которым «Русский мир» на просторах Новоросии, как идеология умер окончательно и бесповоротно;

нынешнее состояние в недореспубликах весьма четко охарактеризовано, как – мракобесие!!!

воюющие боевики (актив и прослойка) уже сейчас России не нужны. Она их не уничтожила как маргиналов только потому, что они ей еще пока нужны для войны, но перспектив у них никаких кроме как спиться и пропасть;

Ходаковский руководит бригадой и ему командиры подразделений, а это комбаты докладывая о потерях – 8 человек погибло за три недели, потери, потери, потери. Только представте, если в каждом батальоне такие потери, то сколько же их там гибнет!!!;

Состояние техники ужасающее, обеспечение, включая боеприпасами никакое, акумуляторы, тосол это проблема самих ватников, Россия эти деньги просто тупо ворует. Думаете они не выделяются??? Уверен в полной мере, но увы, как там у классика – … Как же это вышло? Все было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас, и вдруг… . Понимаю! Накладные расходы! Огромный бюрократический аппарат съел все деньги. А это значит, что ситуация будет лишь ухудшаться как с человеческим ресурсом, так и с техникой;

Разница в ценах между Россией и ее колонией ужасающа если в России можно купить 4 аккумулятора за 50 тис., то в ДыНыРы – за 1 надо отдать 10 тис. А вы вспомните основной мотиватор всех этих продажных ментов, которые предали Украину – желание получать такие же зарплаты как в России и менты были далеко не одни в свих низменных материалистических порывах. Вот, а надо было о духовном думать и в церковь почаще ходить, даже московского патриархата, потому как на Донбассе другой то и не было фактически;

как только конфликт перейдет в мирную стадию, всю эту маргинальную шушеру просто зачистят!!!;

вся верхушка МО – это ворюги и мародеры во главе с Кононовым вырезавшим в частности под нуль завод резинохимических изделий и шахту «Октябрьская», а еще он отжал 38 авто лично для себя любимого.

И главное, сказанное Ходаковским: «Очень страшные вещи происходят!»

Источник zvistka.net.