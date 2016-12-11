Жизнь в «ДНР» напоминает жизнь в африканских странах: вокруг воровство и расправа с неугодными.

11.12.2016 14:39

Один из бывших лидеров ДНР Андрей Пургин, который был отстранен от власти своими подельниками в сентябре 2015 года, рассказал о масштабах криминального беспредела на территории, подконтрольной боевикам. На своей страничке в соцсети Пургин написал, что ситуация в ДНР по масштабам беззакония напоминает жизнь в африканских странах. С одобрения Александра Захарченко в Донецке разворовываются огромные суммы денег, а всех, кто не нравится лидеру боевиков, бросают в подвалы по абсурдным обвинениям или вовсе ликвидируют.

"Безнаказанность перешла в формы африканских отношений. Арест как метод развлечения и самоутверждения, это из оперы феодальных отношений, которые похоже системно вошли в нашу жизнь наряду с административным коллапсом и гуманитарной катастрофой", - написал Пургин.

Далее он подробно описал, как люди Захарченко обчистили ячейки в одном из захваченных банков Донецка, откуда украли более 500 миллионов российских рублей. При этом виновными назначили неких стрелочников, которых посадили в подвал и теперь собираются приговорить к пожизненному заключению.

"Произошло у нас некое событие в июле 2015-го года (год не ошибка), которое являлось неким серьезным испытанием системы на вшивость. За подписью главы государства Захарченко должны были изъять некую огромную в общем сумму в наличном виде и вскрыть ячейки и прочие места хранения в одном из банков. Это мероприятие с начала и до конца имело и имеет откровенный, открытый вид сговора большого количества людей из разных ведомств и завершено было в форме судорожных попыток, которые всеми ими предпринимаются с целью быстрого закрытия любой возможности выявить конечных получателей этих наличных ценностей. Сумма, которая в уголовном деле была официально предъявленна, как украденная: более 500 (пятисот) миллионов рублей наличными. Хотя на самом деле речь идет о сумме в два раза большей, и это как минимум. Само изъятие носило характер хорошо продуманной операции, с прекрасно просчитанной психологией и виновные были назначены еще до самого факта воровства. С нарушением всех положенных регламентов и схем, прокуратура и ведомство министра Тимофеева ("Ташкента") не явилось на изъятие материальных ценностей, хоть и было уведомлено об этом. Само изъятие и перевозку производили сотрудники МГБ, которые не имели права по своим должностным инструкциям там даже присутствовать. Фактически если утрировать, то получать и доставлять зарплату для огромного завода послали уборщиц цеха.

Естественно, часть этих людей решила, что если украсть из Камаза зерна пару зернышек, то никто и не заметит. Часть взяла, часть удержалась (там были и люди, что прошли Славянск и их дома остались за линией фронта), но результат был один - все арестованы и все сидят в СИЗО. Куда уехали все остальные ценности, они, естественно, не знают - уголовное дело по факту воровства было заведено прокуратурой почти ЧЕРЕЗ ТРИ НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ХИЩЕНИЯ. И вот развязка триллера - прокуратура требует решительного и быстрого суда сейчас и для всех стрелочников пожизненного заключения. И для тех, кто не удержался и взял крохи, и для тех кто остался человеком с большой буквы, не взяв ничего. И если для кого-то это является открытием, то Захарченко и Тимофеев (как второй человек после него) назначили себе право назначать высшую меру наказания. Система не прошла проверку на вшивость", - рассказал Пургин.

Далее бывший лидер сепаратистов описал другую ситуацию, которая сложилась вокруг дележа денег, собранных сепаратистами с "отжатых" рынков. Людей, которые имели отношения к этим процессам, люди Захарченко либо убивали, либо сажали в подвал.

"Второе событие, которое грубо вытащило меня из моей зоны комфорта, имеет еще более давние корни и еще более сложную механику, но там точно так же фигурируют мешки с наличными. Еще в начале лета 14-го года, в ситуации колапса старой ситемы и потери управляемости, было создано управление при Министерстве экономического развития и торговли, задачей которого была инвентаризация и передача рынков городов - муниципалитетам и в управление самим рыночникам. Этот процесс носил системный и сложный характер (арендные договоры "хозяев" рынков) - местовые и прочие сборы организующаяся Республика не собирала. В этом управлении работали два человека: Наталья Миц (до последнего времени в Краматорске украинская оккупационная власть развешивала ее фото на бигбордах, как самого опасного врага их бывшего государства) и Алексей Голубец. После выборов ноября 14-го года концепция изменилась и было принято решение монополизировать в одни руки всю рыночную торговлю Республики, передав ее в ведение ГП "Рынки Донбасса". Естественно, управление перешло по наследству вновь созданой структуре. Наталья Миц не согласилась с новыми веяниями и перешла на работу в аппарат Народного Совета. Алексей Голубец остался, попал в немилость, причём, немилость эта была очень большой - он арестовывался лично Захарченко с приказом отправки на фронт. И происходило это публично - на собрании рыночников в декабре 14-го года. В этом же месяце Наталья Миц и Алексей Голубец поженились. Работа ГП "Рынки Донбасса" имела некую особенность - перемещение наличных, собранных на рынках как плата за торговое место. Сие действо производилось не инкассаторами, а в багажниках машин ГП "Рынки Донбасса" и имело скандальный характер.

Голубец, например, повторно был похищен летом 15-го года двумя людьми из личной охраны Захарченко и директором Калининского рынка Носовой, которая сейчас сидит в СИЗО Донецка. Сам Голубец,был уволен из ГП нигде не работал, разошелся с Натальей Миц и жил один. Однако в январе 16-го он был убит пулей в затылок у себя в квартире. Пуля, найденная на месте преступления, в ходе следственных действий куда-то пропала,а дело легло мертвым грузом в Калининском райотделе.

Наталья Миц продолжала работать в аппарате Народного Совета фактически являясь там чуть ли не единственной оставшейся из старого состава аппарата, который в основном и состоял из людей, чьи дома остались на той стороне, что оккупирована бывшей "украиной". Она снимала комнату в общежитии, на окраине Донецка за 800 рублей. По роду деятельности она входила в состав группы апарата Народного Совета, которая принимала участие в заседаниях комисии по рынкам, которую возглавляет Завдовеев. Там же произошел ее конфликт с ним. И (о, случайность!) через день после скандала Миц и Завдовеева, дело по убийству Голубца затребовал из Калининского райотдела городской следственный отдел, который возглавляет некая Чоб, знакомая мне по беспочвенным арестам с политическим душком, летом 14-го года. Причем арестовывали и граждан РФ (некоторые сидели по три четыре месяца). И опять совпадение - арест Миц санкционировал тот же прокурор Семенов, который подписывал аресты летом 14-го, которые так же инициировала Чоб, работая в Киевском районе Донецка. Миц без всяких оснований, через почти год после убийства, арестовывают по обвинению в убийстве Голубца. Бубнова Татьяна, которая выступила свидетелем невиновности Миц, давая показания о ее алиби в день убийства, была позже так же арестована как соучастница и находится в том же СИЗО.

И вчера машина беспредела накатила на ешё одного человека. О котором я скажу отдельно. Это подруга Натальи Миц - Стефания Олеговна Криводубская (тоже работала в аппарате Совета, но была грубо и незаконно уволена оттуда), светлой души человек, талантливый медик, без преувеличения часть настоящей донецкой элиты, знакомая тысячам медиков и тысячам жителям Донецка, известная далеко за пределами Донецка, как блестящий специалист. Человек, который никого не оставлял равнодушным своим уникальным восприятием Мира. Занимаясь организацией защиты подруги и обеспечением её приемлемого нахождением в СИЗО, она получала за это угрозы но не верила, что наша жизнь так сильно изменилась, и продолжала защищать подругу. Вчера ее арестовали на рабочем месте в ОЦКБ, доставили в горотдел. И оттуда, она была доставлена в ИВС. Дома осталась малолетняя дочка - Стефания Олеговна мать одиночка, ее муж умер. При аресте ей прямо было сказано, за что её на самом деле арестовывают.

Тут просто факты и ничего кроме фактов. Такой уровень безнаказанности и коррупции, разрушает само общество. Происходит его атомизация, аппатия приводит к агрессивному восприятию Мира, и разрушению основ морали, нравственности и самой коллективности человека, как общественного организма", - изложил ситуацию Пургин.

Бывший "председатель народного совета" ДНР также пожаловался, что люди Захарченко фактически выдавили из Донецка семью бывшего депутата Донецкого горсовета от ПР Татьяны Мармазовой. Ее супруг Руслан Мармазов в прошлом возглавлял пресс-службу ФК "Шахтер".

Пургин резюмировал, что сложившаяся ситуация делает положение ДНР крайне шатким и может привести к краху всей псевдореспублики.

Источник Четвертая власть.