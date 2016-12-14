Как угодить Огненному Петуху? Что должно быть на столе в новогоднюю ночь

14.12.2016 19:44

Совсем немного осталось нам до Нового года. В каждой стране по-разному встречают и отмечают этот волшебный праздник. У нас обязательными атрибутами новогодней ночи является наряженная елка, безудержное веселье и обильно накрытый стол. Умелые хозяйки особенно тщательно относятся к составлению меню на этот день.

Чтобы подготовиться к грядущему году по полной программе, стоит узнать, что нужно обязательно приготовить на праздник, а от чего лучше отказаться. Вкусными и правильно выбранными блюдами можно задобрить Огненного Петуха, который будет благосклонен к вам весь 2017 год, ведь как мы все знаем, как встретишь Новый год, так его и проведешь.

Сейчас мы будем разбираться, что должно быть на новогоднем столе, а от чего лучше отказаться, чтобы задобрить петушка. Чтобы угодить Огненному Петушку, совершенно не стоит отказываться от мяса. Хозяин следующего года отнюдь не вегетарианец и будет рад мясным закускам, но только сделанным не из себе подобных. Желательно отказаться от курицы, индейки, утки и других пернатых, а заменить их на телятину, свинину или говядину.

Если хозяйка решила сделать мясные нарезки, то рекомендуется подавать их в виде канапе, желательно с кусочками зернового хлеба. Это придется по вкусу строптивому хозяину 2017 года. Петух будет рад видеть на столе блюда из рыбы. Всем известно, как сильно Петух любит клевать зернышки, желательно поярче да покрасивее. Бутерброды с красной икрой – отличный выбор, который прекрасно украсит новогодний стол.

После курятины вторым запретом для новогоднего меню являются куриные яйца. Чтобы не испортить вкус салатов и не подорвать ваш авторитет хозяйки, постарайтесь минимизировать их количество и не украшать ими блюда. Огненный Петух будет просто счастлив, если вы откажитесь от традиционных салатов, оставив всего один или два, а предпочтете яркие овощные нарезки и обильно украсите их зеленью.

Сладкие ягоды и фрукты – еще одно любимое лакомство пернатого. Их можно раскладывать в большие и маленькие вазы, которые стоит поставить не только на новогодний стол, но и под елку, а также в других местах. Удачным решением будет сделать фруктовый салат.

Отдельное внимание стоит уделить напиткам. Традиционно в Новый год не обойтись без бутылочки шампанского, но лучше подавать алкоголь в виде коктейлей. Это будет оригинально, вкусно, красиво и правильно. К тому же дословный перевод слова «коктейль» – «петушиный хвост».

Огненный Петух хотя и будет требовательным ко всем женщинам, он обязательно оценит старания и станет благосклонным к заботливым хозяйкам в следующем году. Сделайте одно-два горячих блюда, столько же традиционных салатов и старайтесь отдать предпочтение легким натуральным закускам с долей изящности, но без вычурности. И ни в коем случае не забывайте о сервировке стола. Следует найти «золотую середину» между помпезностью и небрежностью. Пусть все у вас будет вкусно, красиво и аккуратно.

Источник formulalubvi.