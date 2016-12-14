КПВВ «Марьинка»: «4 часа в очереди – это еще недолго»

14.12.2016 14:39

Очереди, растянувшиеся на километры, и многочасовое ожидание под открытым небом. Самый большой поток людей и автомобилей через линию разграничения остается на КПВВ «Марьинка». Через этот блокпост пролегает кратчайшая дорога из Донецка на подконтрольные территории. Практически ежедневно здесь же пограничники находят и запрещенные грузы.

КПВВ «Марьинка» – один из самых больших и самых загруженных пропускных пунктов на всей линии разграничения. По словам пограничников, здесь ежедневно проезжают более 6 тысяч человек. Офицеры отслеживают пассажиропоток и если есть резервы, то направляют дополнительные контрольные пары на въезд или на выезд с неподконтрольной территории.

Жизнь в пробке

Тем не менее, в очереди люди стоят часами. Чтобы попасть в Донецк, занимают очередь ночью, но проехать КПВВ удается только к полудню.

«Я почти четыре часа стоял сегодня в очереди, и это еще недолго, – рассказывает дончанин Анатолий Колосов. – Вот в воскресенье из Донецка ехал, так там я ждал 9 часов. Простоял, а потом развернулся и успел проехать через Новотроицкое. Там как-то лучше налажено это дело».

Километровая очередь в сторону Донецка – это ничто по сравнению с тем, что происходит между позициями украинских силовиков и группировки «ДНР». На нейтральной полосе нет ни правил дорожного движения, ни человеческих законов.

«Там надо быть понаглее, – говорит житель Макеевки Владимир Павлюшин. – Здесь как-то люди идут в одну очередь, уже не лезут, кто как успеет. Когда стоят все в одной очереди, она быстрее движется. А там лезут, подрезают, друг другу не дают проехать. Надо, чтобы и там была цивилизованная очередь. Хотя, конечно, лучше, чтобы этого вообще не было ничего».

Понедельник и пятница – пиковые дни

Офицеры говорят, что в сравнении с летом, сейчас поток людей ощутимо уменьшился. Но пограничники заметили прямую зависимость количества проезжающих от дней недели.

«У нас сейчас автомобилей и пассажиров проезжает меньше, чем летом или осенью. Но мы заметили увеличение очередей в начале и в конце каждой недели. Это, наверное, объясняется тем, что граждане в начале недели едут на работу на подконтрольную территорию, а к выходным возвращаются домой», – рассказывает командир отделения инспекторов Краматорского погранотряда Игорь Шандыба.

Одним – беда, другим – нажива

Ажиотажем активно пытаются пользоваться желающие незаконно провезти товар. Только за один день работы КПВВ «Марьинка» здесь изъяли продукции на 100 тысяч гривен.

«За прошедшие сутки военнослужащие Краматорского погранотряда пресекли четыре попытки перемещения через линию соприкосновения компьютеров, комплектующих к принтерам, парфюмы на общую сумму около ста тысяч гривен. Незаконно пытаются провезти все, что угодно, начиная от телефонов и заканчивая деревообрабатывающими станками», – говорит помощник начальника Краматорского погранотряда Александр Шапошник.

Инспекторы рассказывают, что все чаще водители пытаются незаконно провезти на неподконтрольную территорию различные товары, спрятав их в бензобаках собственных автомобилей. Топливо при этом хранят в обычных пластиковых бутылках, Только чтобы хватило проехать блокпосты. Научились хитрить и пассажиры.

Чтобы пересечь КПВВ без очереди, некоторые симулируют острые приступы, рассчитывая, что их заберет машина скорой помощи. Но такие попытки не проходят, а лишь подвергают риску других людей, которые действительно могут нуждаться в медицинской помощи.

Источник radiosvoboda.