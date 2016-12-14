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Неизвестные солдаты необъявленной войны: Последний бой Клавдии Петровны
Ее звали Клавдия Петровна. Женщину, которая сыграла очень важную роль в освобождении Славянска от путинских бандитов.
Ее звали Клавдия Петровна и ей было много лет. И больше о ней неизвестно НИЧЕГО. Ни фото, ни фамилии... Ей бы памятник поставить вместо Ленина на центральной площади города, но... Но о ней почему-то не говорит телевизор и не пишут газеты, она до сих пор фактически остается неизвестным солдатом этой войны.
...Одним летним днем 14-го, когда бои за Славянск были в самом разгаре, на телефон Антитеррористического центра поступил звонок. Это был тот телефон, номер которого был опубликован в листовках, которые время от времени разбрасывали с вертолетов над городом - телефон, по которому граждане могли сообщить о себе и попросить «коридор» для выхода из города.
Голос пожилой женщины в трубке попросил к аппарату офицера, который командует артиллерией в антитеррористической операции: «Вы, родные, очень неточно стреляете, позвольте вам помочь».
Сначала к неизвестному абоненту отнеслись с понятной настороженностью и скепсисом, однако женщина, которая представилась Клавдией Петровной, была настойчива, а проблема действительно требовала решения. Потому что это сейчас среди наших «богов войны» появились волшебники, попадающих из гаубицы в солдатскую шапку на расстоянии в 7 километров, а тогда... А тогда наша армия только училась воевать и никто, в том числе даже многие из офицеров, вовсе не имел навыков практических стрельб.
И неизвестная женщина приступила к коррекции огнем. Сначала осторожно, а потом все увереннее украинские артиллеристы стали полагаться на Клавдию Петровну. «Я, мальчики, еще в войну служила корректировщиком, - сказала Клавдия Петровна как-то между делом. - И глянь, навыки не забылись».
Три дня женщина провела перед окном своей квартиры с трубкой обычного городского телефона возле уха. Артиллеристы буквально молились на нее. За эти три дня Украинские арта разбила большинство укреплений и укрытий бандитов, были ликвидированы и пресловутые «Ноны» - мобильные десантные гаубицы врага.
Военные просили Клавдию Петровну поберечь себя, ведь уже было известно о чрезвычайной жестокости путинских «зеленых человечков», как и о том, что среди них действуют опытные разведчики и спецназовцы.
«Мне, сыночки восемьдесят восемь лет, я свое отжила, - ответила женщина. - Вы, сынки, себя берегите, вам еще жить и жить».
А через несколько часов за ней пришли...
Полные ярости нелюди не пощадили старую больную женщину. Они даже не были столь благородны, чтобы дать ей легкую смерть. Уже потом, по словам пленных, наши разведчики узнали, что бандиты Гиркина долго пытали Клавдию Петровну, садисты буквально разорвали ее ножами...
А за два или три дня «зеленые человечки» начали отступление из города, потому что откровенно испытывали недостаток сил, чтобы дальше его удерживать. Очень помогло и то, что укрепление и склады с боезапасом было уничтожено нашей артиллерией.
Узнав о гибели своей замечательной помощницы, артиллерийские офицеры плакали...
Такой вот рассказ об одной человеческой судьбе в этой войне. И об одном таком незаметном, но таком важном подвиге.
И когда отдельные великие «патриоты» из своих теплых уютных кухонь рассказывают о том, что пенсионеров из зоны АТО надо лишить пенсий; что люди на Донбассе сами виноваты в том, что туда пришли путинские «освободители» - я вспоминаю эту мужественную женщину. И десятки, сотни таких как она, людей, которые поставляют нашим военным разведывательную информацию; бабушек, которые прятали наших солдат, попавших в окружение под Иловайском; патриотов, что кормили и поили наших воинов на передовой.
Только в небольшом райцентре Луганщины - Лутугино, по возвращении в город террористов в сентябре 2014 года за оказание помощи Украинской армии российскими фашистами было расстреляно сорок человек.
Вечная им всем память. В эти дни, когда мы празднуем День Вооруженных сил Украины, давайте перекинем рюмку и за этих мужественных украинских патриотов Донбасса. За Клавдию Петровну, которая без колебаний пошла на свою последнюю войну, чтобы защитить от захватчиков свою страну.
Павло ПРАВЫЙ
Источник tribun.
Теги: Донбасс, война, солдаты, корректировщик
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