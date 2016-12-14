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У МОЗ пояснили, як долатимуть побори в лікарнях

14.12.2016 22:18
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У МОЗ пояснили, як долатимуть побори в лікарнях

Впровадження електронної системи охорони здоров’я допоможе подолати приховані побори, "благодійні внески" та проконтролювати ефективність використання державних коштів.
Такі системи запроваджені в США, Британії, Німеччині, а також у пост-радянських країнах – Латвії, Естонії, повідомляє МОЗ.
"Ми впевнені, що ефективно реалізувати медичну реформу неможливо без створення в Україні системи eHealth. Експерти наполягають, що eHealth повинна бути частиною загальної стратегії охорони здоров'я і ми з ними погоджуємось", – зазначив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.
Існують різні моделі створення eHealth, які залежать від цілей, принципу фінансування та організації охорони здоров'я в країні.
У МОЗ також переконані, що для охорони здоров’я важливо досягти принципу інтероперабельності – однакового зчитування та відображення інформації, незалежно від того, де обслуговується пацієнт – у Києві, Чернігові, Львові чи Харкові.
В Україні вже є позитивний досвід Одеси, де технології допомогли частково побороти корупцію в лікарнях.
Завдяки проекту "Є ліки" інформація про безкоштовні ліки в закладах тепер зібрана і відкрита на одному сайті, а також доступна через мобільний додаток. Проект стартував у квітні 2016, в ньому залучені 113 лікувальних установ, 25 тисяч користувачів.
МОЗ планує запустити перші елементи eHealth в Україні вже у 2017 році, починаючи з переведення первинної ланки на електронну систему.
Це дозволить відслідковувати договори між лікарем і пацієнтом, а також чітко контролювати рух коштів. Крім того, так буде вирішена проблема із лікарняними листками.
За підрахунками незалежних експертів, щороку в Україні видається близько 10-12 млн листків непрацездатності, з яких у 5-10% випадків вони виписуються необґрунтовано, а третина видається з порушеннями.
Це призводить до значних фінансових втрат бюджетних коштів , що майже на 2/3 формується за рахунок відрахувань роботодавців, а втрати за різними підрахунками становлять від 300 до 900 млн грн.

Источник life.pravda.



Теги: Донбасс, здоровье, больницы, охрана , взятки
 
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