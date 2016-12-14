Украинские металлурги спонсируют оккупантов в «ЛНР» и «ДНР»

14.12.2016 08:53

У нынешней войны на Востоке Украины есть много странностей. Главная из них заключается в том, что воюющие стороны продолжают активно поддерживать экономические взаимоотношения друг с другом. При этом Украина, имея все возможности для планомерного экономического удушения врага, вопреки всякой логики почему-то щадит противника и помогает ему поддерживать экономику захваченных территорий и оставаться боеспособным.

Лидеры ЛНР и ДНР постоянно говорят о какой-то экономической блокаде со стороны «кровавой хунты». Но это сказки для доверчивых лохов. На самом деле Украина легко могла бы организовать такую блокаду и поставить «республики» Плотницкого и Захарченко на колени за несколько месяцев, но попросту не делает этого.

Рассмотрим конкретные примеры, которые также подробно описаны в последнем номере журнала «Український тиждень».

Не секрет, что крупные металлургические предприятия, принадлежащие украинским олигархам и находящиеся на территории ЛДНР, продолжают работать в условиях непризнанных республик. Речь идет о Енакиевском металлургическом заводе и его филиале в Макеевке (бывший ММЗ), который принадлежит «Метинвесту» Ахметова, а также об Алчевском металлургическом комбинате в Алчевске (принадлежит компании ИСД). Железную руду для выплавки металла эти предприятия получают с территории, подконтрольной Украине, поскольку в Донбассе попросту нет запасов этой руды. Свою продукцию также вывозят на продажу через украинскую территорию. При этом и ЕМЗ и АМК зарегистрированы в Украине и продолжают платить налоги в украинский бюджет.

Этим последним обстоятельством и власти, и собственники до сих пор и оправдывает их работу. Мол, деньги Украине сейчас очень нужны, а если эти заводы остановятся, бюджет потеряет сотни миллионов. Откуда тогда брать пенсии и зарплаты?

Однако по факту легко доказать, что на самом деле это не так. Давайте возьмем отчетность компании «Метинвест» за последние годы. Это открытая информация, которая опубликована на сайте компании.

ЕМЗ на захваченной сепаратистами территории работает и увеличивает производство по сравнению с прошлым годом.

О чем нам говорят эти цифры? О том, что мощность двух комбинатов в Мариуполе (Азовсталь и ММКИ) позволяет выплавлять Ахметову гораздо больше стали, чем на них выплавляется теперь. В первом полугодии 2013 года вместе они выплавили 4837 тыс тонн стали. Это больше, чем в первом полугодии 2016 года выплавили все три комбината Метинвеста. Таким образом легко установить, что Ахметов может производить тот же объем стали, который он сегодня производит, в одном только Мариуполе, не загружая мощности ЕМЗ в Енакиево.

Однако, вместо этого Метинвест не загружает свои мариупольские комбинаты на полную мощность, а продолжает загружать мощности ЕМЗ, который работает на территории боевиков. Вместо того, чтобы давать больше работы жителям украинского Мариуполя, Ахметов поддерживает экономику оккупированных территорий. А потом на его завод в Енакиево с видом хозяина приезжает Пушилин и подает его работу, как достижение «правительства ДНР».

ЕМЗ является градообразующим предприятием в Енакиево. До войны там работало около 9000 человек. Его остановка добавила бы Захарченко и его боевикам множество проблем. Но кровавая хунта настолько кровава, что поддерживает экономику своих врагов, погубивших тысячи солдат ВСУ.

Имея в руках такой козырь, Украина могла бы если и не устраивать полную блокаду Енакиево, то хотя бы диктовать условия в вопросах обмена пленными. Например, пропускать руду в Енакиево и позволять вывозить оттуда продукцию только при условии освобождения наших заложников. Но разве украинская власть хоть раз ставила вопрос таким образом? Нет. Видимо, интересы Ахметова важнее. Ему нужно, чтобы ЕМЗ работал (хотя он может получать то же количество продукции и без него), значит ЕМЗ будет работать.

Теперь возьмем другую компанию — «Индустриальный союз Донбасса», которая принадлежит российским акционерам и владеет двумя металлургическими комбинатами в Украине — Днепровским меткомбинатом в Каменском (бывший Днепродзержинск) и Алчевским комбинатом в Алчевске (под контролем ЛНР).

Тут все немного сложнее, поскольку свою отчетность ИСД не публикует (или публикует так хитро, что я не смог ее найти). Но информации в открытых источниках хватает, чтобы понять основные тенденции.

В январе-сентябре 2016 года Алчевский металлургический комбинат существенно увеличил производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда он фактически не работал) и произвел 1,056 млн тонн стали, 1,032 млн тонн чугуна и 950 тыс. тонн готового проката.

Зато Днепровский меткомбинат в Каменском в первом полугодии 2016 года сократил производство на 15,8%. Объем выпуска стали на ДМК за отчетный период сократился на 14,5% — до 1,2 млн тонн. Производство чугуна уменьшилось на 10%, до 1,2 млн тонн.

Вот такая вот «блокада» наоборот. Оба комбината производят идентичную продукцию, однако собственник сокращает производство на украинском предприятии и загружает мощности на АМК в «ЛНР». Производство на территории сепаратистов увеличивается, а наши металлурги сбавляют обороты.

Тут в пору Плотницкому на своих выступлениях говорить, что он проводит экономическую блокаду Украины….

Очень, очень странная война. Имея в руках мощные экономические рычаги давления на своего противника, Украина не пользуется ими, а вместо этого играет в поддавки. Вместо того, чтобы создавать проблемы убийцам украинских солдат, мы поддерживаем их режимы. Вместо того, чтобы потребовать освобождения наших пленных, мы молча смотрим за тем, как наши заводы отдают работу и прибыль заводам на территории боевиков.

Украина могла бы поставить сепаратистов в жесткие условия без особого ущерба для своей экономики. Пускай бы потом объясняли многотысячным коллективам, почему их предприятия стоят. Но у нас в этой войне какая-то особенная, хитрая тактика. Мы бросаем тонущему бандиту спасательный круг, после чего он вылезает на берег и бьет нам морду. И так уже два года.

В следующий раз поговорим о том, как Украина могла бы отказаться от поставок угля из ОРДЛО, но упорно не делает этого. Там тоже есть над чем подумать

Источник блог Дениса Казанского.